https://ria.ru/20220410/suda-1782798278.html

В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов

В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов - РИА Новости, 10.04.2022

В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов

В украинских портах остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств, угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют им выйти в открытое РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:59

2022-04-10T19:59

2022-04-10T19:59

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782684874_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_eab1001de2fab474101aa45a4af8ea0d.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В украинских портах остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств, угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют им выйти в открытое море, заявил в воскресенье на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, суда не могут безопасно выйти в открытое море из-за созданных официальным Киевом во внутренних водах и территориальном море угроз обстрела и высокой минной опасности."Очередным подтверждением существующей минной опасности служит обнаружение 10 апреля 2022 года якорной мины ЯМ-1, выставленной украинскими военно-морскими силами в районе стоянки иностранных судов у причала №17 порта Мариуполь, в 50 метрах от турецкого судна "Азов Конкорд", - сказал Мизинцев.Он также добавил, что "украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 338 иностранных граждан из 12 государств".

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия