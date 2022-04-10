В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов из 18 государств
Вид на Мариуполь
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В украинских портах остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств, угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют им выйти в открытое море, заявил в воскресенье на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств", - сказал он.
По его словам, суда не могут безопасно выйти в открытое море из-за созданных официальным Киевом во внутренних водах и территориальном море угроз обстрела и высокой минной опасности.
"Очередным подтверждением существующей минной опасности служит обнаружение 10 апреля 2022 года якорной мины ЯМ-1, выставленной украинскими военно-морскими силами в районе стоянки иностранных судов у причала №17 порта Мариуполь, в 50 метрах от турецкого судна "Азов Конкорд", - сказал Мизинцев.
Он также добавил, что "украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 338 иностранных граждан из 12 государств".