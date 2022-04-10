Рейтинг@Mail.ru
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/suda-1782798278.html
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов - РИА Новости, 10.04.2022
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов
В украинских портах остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств, угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют им выйти в открытое РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:59
2022-04-10T19:59
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782684874_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_eab1001de2fab474101aa45a4af8ea0d.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В украинских портах остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств, угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют им выйти в открытое море, заявил в воскресенье на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, суда не могут безопасно выйти в открытое море из-за созданных официальным Киевом во внутренних водах и территориальном море угроз обстрела и высокой минной опасности."Очередным подтверждением существующей минной опасности служит обнаружение 10 апреля 2022 года якорной мины ЯМ-1, выставленной украинскими военно-морскими силами в районе стоянки иностранных судов у причала №17 порта Мариуполь, в 50 метрах от турецкого судна "Азов Конкорд", - сказал Мизинцев.Он также добавил, что "украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 338 иностранных граждан из 12 государств".
https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782684874_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_4e5fb8eafe271a8251d4a6121e9cc7c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
19:59 10.04.2022
 
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов

В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов из 18 государств

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В украинских портах остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств, угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют им выйти в открытое море, заявил в воскресенье на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств", - сказал он.
По его словам, суда не могут безопасно выйти в открытое море из-за созданных официальным Киевом во внутренних водах и территориальном море угроз обстрела и высокой минной опасности.
"Очередным подтверждением существующей минной опасности служит обнаружение 10 апреля 2022 года якорной мины ЯМ-1, выставленной украинскими военно-морскими силами в районе стоянки иностранных судов у причала №17 порта Мариуполь, в 50 метрах от турецкого судна "Азов Конкорд", - сказал Мизинцев.
Он также добавил, что "украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 338 иностранных граждан из 12 государств".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 19:19
Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине
 
В миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала