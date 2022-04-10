https://ria.ru/20220410/strelba-1782768046.html
В одном из дворов Оренбурга произошла стрельба
В одном из дворов Оренбурга произошла стрельба - РИА Новости, 10.04.2022
В одном из дворов Оренбурга произошла стрельба
Полицейские Оренбурга устанавливают обстоятельства происшествия на улице Восточной, где один из участников конфликта выстрелил из охотничьего ружья, никто не... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T13:23
2022-04-10T13:23
2022-04-10T13:23
оренбургская область
оренбург
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Полицейские Оренбурга устанавливают обстоятельства происшествия на улице Восточной, где один из участников конфликта выстрелил из охотничьего ружья, никто не пострадал, сообщает УМВД РФ по Оренбургской области."В дежурную часть ОП-5 МУ МВД России "Оренбургское" поступила информация о том, что неизвестный мужчина произвел выстрел во дворе дома № 5 по улице Восточной города Оренбурга", - говорится в сообщении.Предварительно сотрудниками полиции установлено, что после словесного конфликта между знакомыми мужчинами один из них выстрелил в землю из охотничьего ружья. В результате происшествия никто не пострадал.Личность стрелявшего мужчины установлена. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание стрелявшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/konflikt-1782124525.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, оренбург, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В одном из дворов Оренбурга произошла стрельба
В одном из дворов Оренбурга произошла стрельба, пострадавших нет
КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Полицейские Оренбурга устанавливают обстоятельства происшествия на улице Восточной, где один из участников конфликта выстрелил из охотничьего ружья, никто не пострадал, сообщает УМВД РФ по Оренбургской области.
"В дежурную часть ОП-5 МУ МВД России "Оренбургское" поступила информация о том, что неизвестный мужчина произвел выстрел во дворе дома № 5 по улице Восточной города Оренбурга
", - говорится в сообщении.
Предварительно сотрудниками полиции установлено, что после словесного конфликта между знакомыми мужчинами один из них выстрелил в землю из охотничьего ружья. В результате происшествия никто не пострадал.
Личность стрелявшего мужчины установлена. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание стрелявшего.