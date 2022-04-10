https://ria.ru/20220410/ssha-1782781869.html

США стремятся отлучить Европу от российских нефти и газа, заявил Салливан

США стремятся отлучить Европу от российских нефти и газа, заявил Салливан - РИА Новости, 10.04.2022

США стремятся отлучить Европу от российских нефти и газа, заявил Салливан

США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:40

2022-04-10T16:40

2022-04-10T17:46

в мире

сергей лавров

джо байден

владимир путин

сша

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, президент США Джо Байден был в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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сша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, россия, украина