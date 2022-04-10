16:40 10.04.2022 (обновлено: 17:46 10.04.2022)
США стремятся отлучить Европу от российских нефти и газа, заявил Салливан
Салливан: США работают непрерывно, чтобы отлучить Европу от российских нефти и газа
© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти", - сказал Салливан в эфире ABC News, подчеркнув, что США считают своим приоритетом снижение зависимости континента от российских энергоносителей.
По его словам, президент США Джо Байден был в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.