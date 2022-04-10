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МИД не исключил расширение списка нежелательных лиц из ЕС и США - РИА Новости, 10.04.2022
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МИД не исключил расширение списка нежелательных лиц из ЕС и США
МИД не исключил расширение списка нежелательных лиц из ЕС и США - РИА Новости, 10.04.2022
МИД не исключил расширение списка нежелательных лиц из ЕС и США
Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:47
2022-04-10T20:47
москва
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, у России есть свой список тех, кого Москва считает нежелательными лицами, отметившимися в "плохих делах против России"."Он есть и на американском направлении, и на европейском – в том, что касается ЕС. Мы его периодически перелистываем, если надо – добавим", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Звезда" на просьбу прокомментировать санкции против родственников российского руководства, в том числе главы МИД Сергея Лаврова.
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москва, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:47 10.04.2022
 
МИД не исключил расширение списка нежелательных лиц из ЕС и США

МИД: Россия при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
По его словам, у России есть свой список тех, кого Москва считает нежелательными лицами, отметившимися в "плохих делах против России".
"Он есть и на американском направлении, и на европейском – в том, что касается ЕС. Мы его периодически перелистываем, если надо – добавим", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Звезда" на просьбу прокомментировать санкции против родственников российского руководства, в том числе главы МИД Сергея Лаврова.
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