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МИД не исключил расширение списка нежелательных лиц из ЕС и США

МИД не исключил расширение списка нежелательных лиц из ЕС и США - РИА Новости, 10.04.2022

МИД не исключил расширение списка нежелательных лиц из ЕС и США

Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:47

2022-04-10T20:47

2022-04-10T20:47

москва

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, у России есть свой список тех, кого Москва считает нежелательными лицами, отметившимися в "плохих делах против России"."Он есть и на американском направлении, и на европейском – в том, что касается ЕС. Мы его периодически перелистываем, если надо – добавим", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Звезда" на просьбу прокомментировать санкции против родственников российского руководства, в том числе главы МИД Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

москва, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)