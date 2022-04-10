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СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве - РИА Новости, 10.04.2022
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СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве - РИА Новости, 10.04.2022
СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:19
2022-04-10T19:19
в мире
россия
вторая мировая война (1939-1945)
литва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, памятники советским воинам, находящиеся на захоронениях в городе Шета Кедайнского района и в городе Куркляй Аникщяйского района, были залиты краской. Отмечается, что на воинском кладбище в городке Куркляй захоронен 221 боец Советской армии, в Шете - 236 солдат и офицеров."Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литовской Республики", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, вторая мировая война (1939-1945), литва
19:19 10.04.2022
 
СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве

СК даст правовую оценку фактам осквернения памятников советским воинам в Литве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным ведомства, памятники советским воинам, находящиеся на захоронениях в городе Шета Кедайнского района и в городе Куркляй Аникщяйского района, были залиты краской. Отмечается, что на воинском кладбище в городке Куркляй захоронен 221 боец Советской армии, в Шете - 236 солдат и офицеров.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литовской Республики", - говорится в сообщении.
Облитый краской памятник Воинам-интернационалистам в городе Пущино Московской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 09:40
Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника в Пущино
 
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