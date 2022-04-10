https://ria.ru/20220410/sk-1782795102.html
СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве - РИА Новости, 10.04.2022
СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:19
2022-04-10T19:19
2022-04-10T19:19
в мире
россия
вторая мировая война (1939-1945)
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, памятники советским воинам, находящиеся на захоронениях в городе Шета Кедайнского района и в городе Куркляй Аникщяйского района, были залиты краской. Отмечается, что на воинском кладбище в городке Куркляй захоронен 221 боец Советской армии, в Шете - 236 солдат и офицеров."Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литовской Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220327/pamyatnik-1780304302.html
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вторая мировая война (1939-1945), литва
СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
СК даст правовую оценку фактам осквернения памятников советским воинам в Литве