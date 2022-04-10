https://ria.ru/20220410/sk-1782795102.html

СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве

СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве - РИА Новости, 10.04.2022

СК даст правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Литве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:19

2022-04-10T19:19

2022-04-10T19:19

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, памятники советским воинам, находящиеся на захоронениях в городе Шета Кедайнского района и в городе Куркляй Аникщяйского района, были залиты краской. Отмечается, что на воинском кладбище в городке Куркляй захоронен 221 боец Советской армии, в Шете - 236 солдат и офицеров."Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литовской Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220327/pamyatnik-1780304302.html

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Севастиан Котов

в мире, россия, вторая мировая война (1939-1945), литва