https://ria.ru/20220410/siriya-1782814956.html

Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб

Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб - РИА Новости, 10.04.2022

Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб

Два сирийских военнослужащих погибли, еще один ранен при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) в Идлибской... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:31

2022-04-10T23:31

2022-04-10T23:31

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Два сирийских военнослужащих погибли, еще один ранен при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Латакия – один обстрел, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб – два обстрела", - сказал Журавлев на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220410/siriya-1782810775.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза)