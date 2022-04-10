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Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб - РИА Новости, 10.04.2022
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Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб
Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб - РИА Новости, 10.04.2022
Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб
Два сирийских военнослужащих погибли, еще один ранен при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) в Идлибской... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:31
2022-04-10T23:31
в мире
россия
сирия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Два сирийских военнослужащих погибли, еще один ранен при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Латакия – один обстрел, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб – два обстрела", - сказал Журавлев на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза)
23:31 10.04.2022
 
Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб

ЦПВС сообщил о гибели двух сирийских военных при обстреле в провинции Идлиб

© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Sputnik / Мохамад Маруф
Перейти в фотобанк
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Два сирийских военнослужащих погибли, еще один ранен при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Латакия – один обстрел, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб – два обстрела", - сказал Журавлев на брифинге.
* Запрещенная в России террористическая организация
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 22:38
Силы ПВО Сирии 9 апреля отразили ракетный обстрел Израиля по Латакии
 
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