https://ria.ru/20220410/siriya-1782814956.html
Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб
Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб - РИА Новости, 10.04.2022
Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб
Два сирийских военнослужащих погибли, еще один ранен при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) в Идлибской... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:31
2022-04-10T23:31
2022-04-10T23:31
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Два сирийских военнослужащих погибли, еще один ранен при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Латакия – один обстрел, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб – два обстрела", - сказал Журавлев на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза)
Двое сирийских военных погибли при обстреле в провинции Идлиб
ЦПВС сообщил о гибели двух сирийских военных при обстреле в провинции Идлиб