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Силы ПВО Сирии 9 апреля отразили ракетный обстрел Израиля по Латакии - РИА Новости, 10.04.2022
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Силы ПВО Сирии 9 апреля отразили ракетный обстрел Израиля по Латакии
Силы ПВО Сирии 9 апреля отразили ракетный обстрел Израиля по Латакии - РИА Новости, 10.04.2022
Силы ПВО Сирии 9 апреля отразили ракетный обстрел Израиля по Латакии
Истребители F-16 ВВС Израиля в субботу нанесли удар по территории Сирии пятью управляемыми ракетами, три из них уничтожены, сообщил замруководителя российского... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T22:38
2022-04-10T22:38
в мире
латакия (город)
ввс израиля
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сирия
ливан
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Истребители F-16 ВВС Израиля в субботу нанесли удар по территории Сирии пятью управляемыми ракетами, три из них уничтожены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."Девятого апреля с 18.45 до 18.52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "С-125" и "Панцирь-С" уничтожено три ракеты", - сказал Журавлев.Он добавил, что после израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, потерь личного состава ВС РФ и ВС САР нет.
https://ria.ru/20220410/siriya-1782785009.html
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в мире, латакия (город), ввс израиля, израиль, сирия, ливан
22:38 10.04.2022
 
Силы ПВО Сирии 9 апреля отразили ракетный обстрел Израиля по Латакии

ЦПВС: силы ПВО Сирии 9 апреля отразили ракетный обстрел Израиля по Латакии, потерь нет

© Flickr / ZarleИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Flickr / Zarle
Истребитель ВВС Израиля
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Истребители F-16 ВВС Израиля в субботу нанесли удар по территории Сирии пятью управляемыми ракетами, три из них уничтожены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"Девятого апреля с 18.45 до 18.52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "С-125" и "Панцирь-С" уничтожено три ракеты", - сказал Журавлев.
Он добавил, что после израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, потерь личного состава ВС РФ и ВС САР нет.
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