https://ria.ru/20220410/shri-lanka-1782759799.html
Власти Шри-Ланки обсудят предложение о временном правительстве
Власти Шри-Ланки обсудят предложение о временном правительстве - РИА Новости, 10.04.2022
Власти Шри-Ланки обсудят предложение о временном правительстве
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обсудит в воскресенье с независимыми депутатами их предложение о возможности создания временного правительства страны,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:46
2022-04-10T11:46
2022-04-10T11:46
в мире
шри-ланка
готабая раджапакса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656790_0:374:2730:1910_1920x0_80_0_0_a69f44e1dd97dc93d05261bf32e608e7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обсудит в воскресенье с независимыми депутатами их предложение о возможности создания временного правительства страны, сообщил бывший председатель "Партии свободы Шри-Ланки" Майтрипала Сирисена.Ранее правящая коалиция в Шри-Ланке потеряла большинство в парламенте после решения 41 депутата, в том числе из входящих в правящий альянс партий "Народный фронт Шри-Ланки" и "Партии свободы Шри-Ланки", выйти из партий и стать независимыми депутатами."Президент пригласил депутатов, вышедших из правительственной коалиции, на обсуждение в 19.00 вечера сегодня относительно их предложения о временном правительстве", - цитирует Сирисену издание Adaderana.В предложении о создании временного правительства, представленном ранее президенту, депутаты указывают, что должны быть созданы условия, которые помогут успокоить общественные беспорядки, восстановить жизнь людей и позволят народу избрать правительство по своему выбору.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220405/lekarstva-1781843728.html
https://ria.ru/20220403/perevorot-1781532936.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656790_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6f666e84f748bd8104027f9dfcf4ba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, готабая раджапакса
Власти Шри-Ланки обсудят предложение о временном правительстве
Президент Шри-Ланки обсудит с членами парламента предложение о временном правительстве
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обсудит в воскресенье с независимыми депутатами их предложение о возможности создания временного правительства страны, сообщил
бывший председатель "Партии свободы Шри-Ланки" Майтрипала Сирисена.
Ранее правящая коалиция в Шри-Ланке
потеряла большинство в парламенте после решения 41 депутата, в том числе из входящих в правящий альянс партий "Народный фронт Шри-Ланки" и "Партии свободы Шри-Ланки", выйти из партий и стать независимыми депутатами.
"Президент пригласил депутатов, вышедших из правительственной коалиции, на обсуждение в 19.00 вечера сегодня относительно их предложения о временном правительстве", - цитирует Сирисену издание Adaderana.
В предложении о создании временного правительства, представленном ранее президенту, депутаты указывают, что должны быть созданы условия, которые помогут успокоить общественные беспорядки, восстановить жизнь людей и позволят народу избрать правительство по своему выбору.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.