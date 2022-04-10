https://ria.ru/20220410/shri-lanka-1782759799.html

Власти Шри-Ланки обсудят предложение о временном правительстве

Власти Шри-Ланки обсудят предложение о временном правительстве - РИА Новости, 10.04.2022

Власти Шри-Ланки обсудят предложение о временном правительстве

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обсудит в воскресенье с независимыми депутатами их предложение о возможности создания временного правительства страны,... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:46

2022-04-10T11:46

2022-04-10T11:46

в мире

шри-ланка

готабая раджапакса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обсудит в воскресенье с независимыми депутатами их предложение о возможности создания временного правительства страны, сообщил бывший председатель "Партии свободы Шри-Ланки" Майтрипала Сирисена.Ранее правящая коалиция в Шри-Ланке потеряла большинство в парламенте после решения 41 депутата, в том числе из входящих в правящий альянс партий "Народный фронт Шри-Ланки" и "Партии свободы Шри-Ланки", выйти из партий и стать независимыми депутатами."Президент пригласил депутатов, вышедших из правительственной коалиции, на обсуждение в 19.00 вечера сегодня относительно их предложения о временном правительстве", - цитирует Сирисену издание Adaderana.В предложении о создании временного правительства, представленном ранее президенту, депутаты указывают, что должны быть созданы условия, которые помогут успокоить общественные беспорядки, восстановить жизнь людей и позволят народу избрать правительство по своему выбору.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220405/lekarstva-1781843728.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, готабая раджапакса