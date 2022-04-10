https://ria.ru/20220410/shkurko-1782778673.html

Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко

Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко - РИА Новости, 10.04.2022

Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко

Скончался президент Государственного исторического музея в Москве, историк Александр Шкурко, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:01

2022-04-10T16:01

2022-04-10T16:01

культура

москва

исторический музей

россия

новости культуры

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Скончался президент Государственного исторического музея в Москве, историк Александр Шкурко, сообщает пресс-служба музея."С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год", - говорится в сообщении.Александр Шкурко - российский историк, специалист по скифской археологии. В 1960 году окончил исторический факультет МГУ. В 1980-е годы занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР. В 1992 году стал директором Государственного исторического музея в Москве.В 2003 году получил Государственную премию РФ в области культуры, с 2006 года - почётный профессор Московского университета.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

москва, исторический музей, россия, новости культуры