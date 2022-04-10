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Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко - РИА Новости, 10.04.2022
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Культура
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Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко
Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко - РИА Новости, 10.04.2022
Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко
Скончался президент Государственного исторического музея в Москве, историк Александр Шкурко, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:01
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культура
москва
исторический музей
россия
новости культуры
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Скончался президент Государственного исторического музея в Москве, историк Александр Шкурко, сообщает пресс-служба музея."С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год", - говорится в сообщении.Александр Шкурко - российский историк, специалист по скифской археологии. В 1960 году окончил исторический факультет МГУ. В 1980-е годы занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР. В 1992 году стал директором Государственного исторического музея в Москве.В 2003 году получил Государственную премию РФ в области культуры, с 2006 года - почётный профессор Московского университета.
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москва, исторический музей, россия, новости культуры
16:01 10.04.2022
 
Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко

Умер президент Государственного исторического музея в Москве Александр Шкурко

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАлександр Шкурко
Александр Шкурко - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Александр Шкурко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Скончался президент Государственного исторического музея в Москве, историк Александр Шкурко, сообщает пресс-служба музея.
"С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год", - говорится в сообщении.
Александр Шкурко - российский историк, специалист по скифской археологии. В 1960 году окончил исторический факультет МГУ. В 1980-е годы занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР. В 1992 году стал директором Государственного исторического музея в Москве.
В 2003 году получил Государственную премию РФ в области культуры, с 2006 года - почётный профессор Московского университета.
 
КультураМоскваИсторический музейРоссияНовости культуры
 
 
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