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Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко
Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко - РИА Новости, 10.04.2022
Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко
Скончался президент Государственного исторического музея в Москве, историк Александр Шкурко, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:01
2022-04-10T16:01
2022-04-10T16:01
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новости культуры
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Скончался президент Государственного исторического музея в Москве, историк Александр Шкурко, сообщает пресс-служба музея."С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год", - говорится в сообщении.Александр Шкурко - российский историк, специалист по скифской археологии. В 1960 году окончил исторический факультет МГУ. В 1980-е годы занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР. В 1992 году стал директором Государственного исторического музея в Москве.В 2003 году получил Государственную премию РФ в области культуры, с 2006 года - почётный профессор Московского университета.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, исторический музей, россия, новости культуры
Умер президент Государственного исторического музея в Москве Шкурко
Умер президент Государственного исторического музея в Москве Александр Шкурко