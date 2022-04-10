https://ria.ru/20220410/shiny-1782628225.html

Российским водителям дали совет, когда "переобуваться"

Российским водителям дали совет, когда "переобуваться" - РИА Новости, 10.04.2022

Российским водителям дали совет, когда "переобуваться"

При какой температуре воздуха нужно переходить на летнюю резину в зависимости от вида зимних шин, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T02:15

2022-04-10T02:15

2022-04-10T02:15

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россия

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авто

лев зиманов

мади

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. При какой температуре воздуха нужно переходить на летнюю резину в зависимости от вида зимних шин, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.Шипованные шины перестают выполнять свои функции сразу же после того, как на дорогах исчезает лед, предупредил Зиманов. По его словам, от них нужно отказываться значительно раньше, чем от зимней резины без шипов.Если на зимних шинах нет шипов, то ориентироваться нужно на температуру воздуха, считает он. Стандартная рекомендация — менять резину при потеплении до плюс пяти градусов, уточнил Зиманов. Откладывая "переобувание", мы рискуем резко увеличить износ протектора."Если говорить про зимнюю резину, которая в настоящее время делается из более мягких составов, она нормально работает до температуры плюс пять градусов. Когда температура становится выше этого значения, очень резко, в разы увеличивается износ протектора. Практически каждый градус повышения температуры (выше плюс пяти градусов. — Прим. ред.) увеличивает износ примерно на десять процентов", — объяснил эксперт.Хранить шины с дисками желательно в горизонтальном положении, шины без дисков можно поставить вертикально, продолжил он. Главное — не оставлять резину на солнце."Шины не очень любят прямой солнечный свет, он на них пагубно влияет, поэтому, если положить их просто на балконе, это быстро выведет их из строя. Можно хранить в гараже, также сейчас станции технического обслуживания предлагают услуги по хранению шин", — добавил Зиманов.

https://ria.ru/20220406/avtomobili-1781995522.html

https://ria.ru/20220405/avtougon-1781802866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, москва, авто, лев зиманов, мади