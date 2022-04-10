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Российским водителям дали совет, когда "переобуваться"
Российским водителям дали совет, когда "переобуваться" - РИА Новости, 10.04.2022
Российским водителям дали совет, когда "переобуваться"
При какой температуре воздуха нужно переходить на летнюю резину в зависимости от вида зимних шин, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T02:15
2022-04-10T02:15
2022-04-10T02:15
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. При какой температуре воздуха нужно переходить на летнюю резину в зависимости от вида зимних шин, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.Шипованные шины перестают выполнять свои функции сразу же после того, как на дорогах исчезает лед, предупредил Зиманов. По его словам, от них нужно отказываться значительно раньше, чем от зимней резины без шипов.Если на зимних шинах нет шипов, то ориентироваться нужно на температуру воздуха, считает он. Стандартная рекомендация — менять резину при потеплении до плюс пяти градусов, уточнил Зиманов. Откладывая "переобувание", мы рискуем резко увеличить износ протектора."Если говорить про зимнюю резину, которая в настоящее время делается из более мягких составов, она нормально работает до температуры плюс пять градусов. Когда температура становится выше этого значения, очень резко, в разы увеличивается износ протектора. Практически каждый градус повышения температуры (выше плюс пяти градусов. — Прим. ред.) увеличивает износ примерно на десять процентов", — объяснил эксперт.Хранить шины с дисками желательно в горизонтальном положении, шины без дисков можно поставить вертикально, продолжил он. Главное — не оставлять резину на солнце."Шины не очень любят прямой солнечный свет, он на них пагубно влияет, поэтому, если положить их просто на балконе, это быстро выведет их из строя. Можно хранить в гараже, также сейчас станции технического обслуживания предлагают услуги по хранению шин", — добавил Зиманов.
https://ria.ru/20220406/avtomobili-1781995522.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, москва, авто, лев зиманов, мади
Российским водителям дали совет, когда "переобуваться"
Автоэксперт Зиманов: менять зимнюю резину на летнюю можно при пяти градусах тепла
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
При какой температуре воздуха нужно переходить на летнюю резину в зависимости от вида зимних шин, рассказал в интервью радио Sputnik
доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.
Шипованные шины перестают выполнять свои функции сразу же после того, как на дорогах исчезает лед, предупредил Зиманов. По его словам, от них нужно отказываться значительно раньше, чем от зимней резины без шипов.
"На чистом асфальте тормозной путь на шипованной резине увеличивается, контакт этих шипов с асфальтом приводит к тому, что они вылетают, выскакивают из резины, ухудшая, в частности, последующие тормозные свойства. Тут зависит от региона, но, если говорить про Москву
, шипованную резину надо менять раньше (чем резину без шипов. — Прим. ред.)", — отметил эксперт.
Если на зимних шинах нет шипов, то ориентироваться нужно на температуру воздуха, считает он. Стандартная рекомендация — менять резину при потеплении до плюс пяти градусов, уточнил Зиманов. Откладывая "переобувание", мы рискуем резко увеличить износ протектора.
"Если говорить про зимнюю резину, которая в настоящее время делается из более мягких составов, она нормально работает до температуры плюс пять градусов. Когда температура становится выше этого значения, очень резко, в разы увеличивается износ протектора. Практически каждый градус повышения температуры (выше плюс пяти градусов. — Прим. ред.) увеличивает износ примерно на десять процентов", — объяснил эксперт.
Хранить шины с дисками желательно в горизонтальном положении, шины без дисков можно поставить вертикально, продолжил он. Главное — не оставлять резину на солнце.
"Шины не очень любят прямой солнечный свет, он на них пагубно влияет, поэтому, если положить их просто на балконе, это быстро выведет их из строя. Можно хранить в гараже, также сейчас станции технического обслуживания предлагают услуги по хранению шин", — добавил Зиманов.