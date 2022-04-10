Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/scheta-1782737891.html
В Великобритании допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов
В Великобритании допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов - РИА Новости, 10.04.2022
В Великобритании допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов
В Великобритании возможен сценарий роста счетов за газ и электроэнергию на 50 процентов в ближайшем октябре, к такому выводу пришли специалисты библиотеки... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T06:46
2022-04-10T06:46
россия
москва
в мире
экономика
великобритания
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151097/33/1510973349_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86ac578c820da2f201a3a634906a0d55.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Великобритании возможен сценарий роста счетов за газ и электроэнергию на 50 процентов в ближайшем октябре, к такому выводу пришли специалисты библиотеки палаты общин британского парламента, пишет RT.В докладе говорится, что в марте комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен примерно в 35 процентов.Авторы исследования подчеркнули, что нынешний уровень цен уже вызывает трудности у некоторых категорий населения.Британские специалисты заключили, что на ухудшение ситуации с расценками на газ и свет повлияли санкции против России и перспектива введения запрета на поставки российских энергоресурсов.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220406/benzin-1782176856.html
https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html
россия
москва
великобритания
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151097/33/1510973349_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cf0c2fdde57739656aee03713d89448e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, в мире, экономика, великобритания, украина, европа
06:46 10.04.2022
 
В Великобритании допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов

В библиотеке британского парламента допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан "Девочка с дельфином" в Лондоне
Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан "Девочка с дельфином" в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Великобритании возможен сценарий роста счетов за газ и электроэнергию на 50 процентов в ближайшем октябре, к такому выводу пришли специалисты библиотеки палаты общин британского парламента, пишет RT.
В докладе говорится, что в марте комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен примерно в 35 процентов.
"Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на величину вплоть до 50 процентов", — приводят данные британские аналитики.
Авторы исследования подчеркнули, что нынешний уровень цен уже вызывает трудности у некоторых категорий населения.
"Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства, в особенности те, которые страдают от "топливной нищеты" и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома", — пояснили в библиотеке палаты общин.
Британские специалисты заключили, что на ухудшение ситуации с расценками на газ и свет повлияли санкции против России и перспектива введения запрета на поставки российских энергоресурсов.
Заправочные пистолеты на АЗС - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 20:03
В Британии рост цен на бензин в марте побил исторический рекорд
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
Флаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ?
 
РоссияМоскваВ миреЭкономикаВеликобританияУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала