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В Великобритании допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов
В Великобритании допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов - РИА Новости, 10.04.2022
В Великобритании допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов
В Великобритании возможен сценарий роста счетов за газ и электроэнергию на 50 процентов в ближайшем октябре, к такому выводу пришли специалисты библиотеки... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T06:46
2022-04-10T06:46
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Великобритании возможен сценарий роста счетов за газ и электроэнергию на 50 процентов в ближайшем октябре, к такому выводу пришли специалисты библиотеки палаты общин британского парламента, пишет RT.В докладе говорится, что в марте комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен примерно в 35 процентов.Авторы исследования подчеркнули, что нынешний уровень цен уже вызывает трудности у некоторых категорий населения.Британские специалисты заключили, что на ухудшение ситуации с расценками на газ и свет повлияли санкции против России и перспектива введения запрета на поставки российских энергоресурсов.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220406/benzin-1782176856.html
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россия, москва, в мире, экономика, великобритания, украина, европа
В Великобритании допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов
В библиотеке британского парламента допустили рост счетов за газ и свет на 50 процентов
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
В Великобритании возможен сценарий роста счетов за газ и электроэнергию на 50 процентов в ближайшем октябре, к такому выводу пришли специалисты библиотеки палаты общин британского парламента, пишет
RT.
В докладе говорится, что в марте комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен примерно в 35 процентов.
"Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на величину вплоть до 50 процентов", — приводят данные британские аналитики.
Авторы исследования подчеркнули, что нынешний уровень цен уже вызывает трудности у некоторых категорий населения.
"Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства, в особенности те, которые страдают от "топливной нищеты" и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома", — пояснили в библиотеке палаты общин.
Британские специалисты заключили, что на ухудшение ситуации с расценками на газ и свет повлияли санкции против России и перспектива введения запрета на поставки российских энергоресурсов.
Россия
начала 24 февраля военную операцию на Украине
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа
столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.