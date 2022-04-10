https://ria.ru/20220410/sbu-1782747227.html

СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне

СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне - РИА Новости, 10.04.2022

СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне

Служба безопасности Украины считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне, которые Россия якобы могла использовать в своих целях,... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T09:36

2022-04-10T09:36

2022-04-10T09:36

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

украинская православная церковь

служба безопасности украины

константинопольский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

ХЕРСОН, 10 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне, которые Россия якобы могла использовать в своих целях, следует из документов СБУ.В распоряжение представителей силовых ведомств РФ в Херсоне попали оперативные документы Управления СБУ по Херсонской области под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела были эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.Ряд документов отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области касается работы его сотрудников со своей агентурой. Среди них – справка о состоявшейся 16 марта 2021 года конспиративной встрече (явке) сотрудника СБУ с агентом под псевдонимом "Константин". Агент передал "оперативно значимую информацию" - в частности, сообщил, что секретарь Херсонской епархии УПЦ созывает ее священнослужителей для проведения 21 марта 2021 года крестного хода по улицам Херсона и молебна по случаю праздника Торжества православия с числом участников приблизительно 1 тысяча человек."Проведение этого мероприятия, а также его последствия могут быть использованы спецслужбами РФ во вред государственным интересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ", - отмечалось в справке. При этом не приводилось никаких аргументов, как конкретно Россия может использовать крестный ход в Херсоне.Торжество православия - праздник в православных церквях, отмечаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста.В настоящий момент не все обнаруженные документы управления СБУ по Херсонской области доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.Ранее бывший сотрудник службы безопасности Украины в Херсонской области рассказал РИА Новости, что СБУ несколько лет давит на Украинскую православную церковь Московского патриархата и устраивает провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения.Позже тот же сотрудник сообщил РИА Новости, что курировавший ранее православное направление сотрудник СБУ по Херсонской области Алексей Паламарчук вымогал деньги у священнослужителей Херсонской епархии УПЦ МП, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников АТО (так в Киеве называют войну против ЛНР и ДНР). При этом сотрудник спецслужбы оказывал давление на священнослужителей, угрожая закрытием работы храмов из соображений безопасности.Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ МП украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.В середине марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/dokumenty-1782745966.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782745301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/sbu-1782549820.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, украинская православная церковь, служба безопасности украины, константинопольский патриархат, георгий мурадов, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), херсон, херсонская область