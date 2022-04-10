Рейтинг@Mail.ru
СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/sbu-1782747227.html
СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне
СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне - РИА Новости, 10.04.2022
СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне
Служба безопасности Украины считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне, которые Россия якобы могла использовать в своих целях,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:36
2022-04-10T09:36
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
украинская православная церковь
служба безопасности украины
константинопольский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
ХЕРСОН, 10 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне, которые Россия якобы могла использовать в своих целях, следует из документов СБУ.В распоряжение представителей силовых ведомств РФ в Херсоне попали оперативные документы Управления СБУ по Херсонской области под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела были эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.Ряд документов отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области касается работы его сотрудников со своей агентурой. Среди них – справка о состоявшейся 16 марта 2021 года конспиративной встрече (явке) сотрудника СБУ с агентом под псевдонимом "Константин". Агент передал "оперативно значимую информацию" - в частности, сообщил, что секретарь Херсонской епархии УПЦ созывает ее священнослужителей для проведения 21 марта 2021 года крестного хода по улицам Херсона и молебна по случаю праздника Торжества православия с числом участников приблизительно 1 тысяча человек."Проведение этого мероприятия, а также его последствия могут быть использованы спецслужбами РФ во вред государственным интересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ", - отмечалось в справке. При этом не приводилось никаких аргументов, как конкретно Россия может использовать крестный ход в Херсоне.Торжество православия - праздник в православных церквях, отмечаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста.В настоящий момент не все обнаруженные документы управления СБУ по Херсонской области доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.Ранее бывший сотрудник службы безопасности Украины в Херсонской области рассказал РИА Новости, что СБУ несколько лет давит на Украинскую православную церковь Московского патриархата и устраивает провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения.Позже тот же сотрудник сообщил РИА Новости, что курировавший ранее православное направление сотрудник СБУ по Херсонской области Алексей Паламарчук вымогал деньги у священнослужителей Херсонской епархии УПЦ МП, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников АТО (так в Киеве называют войну против ЛНР и ДНР). При этом сотрудник спецслужбы оказывал давление на священнослужителей, угрожая закрытием работы храмов из соображений безопасности.Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ МП украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.В середине марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220410/dokumenty-1782745966.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782745301.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220408/sbu-1782549820.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, украинская православная церковь, служба безопасности украины, константинопольский патриархат, георгий мурадов, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), херсон, херсонская область
09:36 10.04.2022
 
СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне

СБУ считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 10 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне, которые Россия якобы могла использовать в своих целях, следует из документов СБУ.
В распоряжение представителей силовых ведомств РФ в Херсоне попали оперативные документы Управления СБУ по Херсонской области под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела были эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.
Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.
Ряд документов отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области касается работы его сотрудников со своей агентурой. Среди них – справка о состоявшейся 16 марта 2021 года конспиративной встрече (явке) сотрудника СБУ с агентом под псевдонимом "Константин". Агент передал "оперативно значимую информацию" - в частности, сообщил, что секретарь Херсонской епархии УПЦ созывает ее священнослужителей для проведения 21 марта 2021 года крестного хода по улицам Херсона и молебна по случаю праздника Торжества православия с числом участников приблизительно 1 тысяча человек.
Документация Вооруженных сил Украины, брошенная в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
09:22В мире
В Херсоне найдены документы СБУ под грифом "совершенно секретно"
"Проведение этого мероприятия, а также его последствия могут быть использованы спецслужбами РФ во вред государственным интересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ", - отмечалось в справке. При этом не приводилось никаких аргументов, как конкретно Россия может использовать крестный ход в Херсоне.
Торжество православия - праздник в православных церквях, отмечаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста.
В настоящий момент не все обнаруженные документы управления СБУ по Херсонской области доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.
Ранее бывший сотрудник службы безопасности Украины в Херсонской области рассказал РИА Новости, что СБУ несколько лет давит на Украинскую православную церковь Московского патриархата и устраивает провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
09:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СБУ считала сотрудничество казаков с УПЦ в Херсоне угрозой Украине
Позже тот же сотрудник сообщил РИА Новости, что курировавший ранее православное направление сотрудник СБУ по Херсонской области Алексей Паламарчук вымогал деньги у священнослужителей Херсонской епархии УПЦ МП, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников АТО (так в Киеве называют войну против ЛНР и ДНР). При этом сотрудник спецслужбы оказывал давление на священнослужителей, угрожая закрытием работы храмов из соображений безопасности.
Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ МП украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.
В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 16:04В мире
СБУ в Херсоне вымогала деньги у церкви для украинских силовиков
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
В середине марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
 
В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныКонстантинопольский патриархатГеоргий МурадовИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ХерсонХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала