https://ria.ru/20220410/sbu-1782747227.html
СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне
СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне - РИА Новости, 10.04.2022
СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне
Служба безопасности Украины считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне, которые Россия якобы могла использовать в своих целях,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:36
2022-04-10T09:36
2022-04-10T09:36
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служба безопасности украины
константинопольский патриархат
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ХЕРСОН, 10 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне, которые Россия якобы могла использовать в своих целях, следует из документов СБУ.В распоряжение представителей силовых ведомств РФ в Херсоне попали оперативные документы Управления СБУ по Херсонской области под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела были эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.Ряд документов отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области касается работы его сотрудников со своей агентурой. Среди них – справка о состоявшейся 16 марта 2021 года конспиративной встрече (явке) сотрудника СБУ с агентом под псевдонимом "Константин". Агент передал "оперативно значимую информацию" - в частности, сообщил, что секретарь Херсонской епархии УПЦ созывает ее священнослужителей для проведения 21 марта 2021 года крестного хода по улицам Херсона и молебна по случаю праздника Торжества православия с числом участников приблизительно 1 тысяча человек."Проведение этого мероприятия, а также его последствия могут быть использованы спецслужбами РФ во вред государственным интересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ", - отмечалось в справке. При этом не приводилось никаких аргументов, как конкретно Россия может использовать крестный ход в Херсоне.Торжество православия - праздник в православных церквях, отмечаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста.В настоящий момент не все обнаруженные документы управления СБУ по Херсонской области доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.Ранее бывший сотрудник службы безопасности Украины в Херсонской области рассказал РИА Новости, что СБУ несколько лет давит на Украинскую православную церковь Московского патриархата и устраивает провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения.Позже тот же сотрудник сообщил РИА Новости, что курировавший ранее православное направление сотрудник СБУ по Херсонской области Алексей Паламарчук вымогал деньги у священнослужителей Херсонской епархии УПЦ МП, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников АТО (так в Киеве называют войну против ЛНР и ДНР). При этом сотрудник спецслужбы оказывал давление на священнослужителей, угрожая закрытием работы храмов из соображений безопасности.Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ МП украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.В середине марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220410/dokumenty-1782745966.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782745301.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220408/sbu-1782549820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, украинская православная церковь, служба безопасности украины, константинопольский патриархат, георгий мурадов, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), херсон, херсонская область
СБУ считала опасным отмечание православных праздников в Херсоне
СБУ считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне
ХЕРСОН, 10 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне, которые Россия якобы могла использовать в своих целях, следует из документов СБУ.
В распоряжение представителей силовых ведомств РФ в Херсоне попали оперативные документы Управления СБУ по Херсонской области под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела были эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.
Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.
Ряд документов отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области касается работы его сотрудников со своей агентурой. Среди них – справка о состоявшейся 16 марта 2021 года конспиративной встрече (явке) сотрудника СБУ с агентом под псевдонимом "Константин". Агент передал "оперативно значимую информацию" - в частности, сообщил, что секретарь Херсонской епархии УПЦ созывает ее священнослужителей для проведения 21 марта 2021 года крестного хода по улицам Херсона и молебна по случаю праздника Торжества православия с числом участников приблизительно 1 тысяча человек.
"Проведение этого мероприятия, а также его последствия могут быть использованы спецслужбами РФ во вред государственным интересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ", - отмечалось в справке. При этом не приводилось никаких аргументов, как конкретно Россия может использовать крестный ход в Херсоне.
Торжество православия - праздник в православных церквях, отмечаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста.
В настоящий момент не все обнаруженные документы управления СБУ по Херсонской области доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.
Ранее бывший сотрудник службы безопасности Украины в Херсонской области рассказал РИА Новости, что СБУ несколько лет давит на Украинскую православную церковь Московского патриархата и устраивает провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения.
Позже тот же сотрудник сообщил РИА Новости, что курировавший ранее православное направление сотрудник СБУ
по Херсонской области Алексей Паламарчук вымогал деньги у священнослужителей Херсонской епархии УПЦ МП, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников АТО (так в Киеве
называют войну против ЛНР
и ДНР
). При этом сотрудник спецслужбы оказывал давление на священнослужителей, угрожая закрытием работы храмов из соображений безопасности.
Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ МП украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.
В последнее время на Украине
участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви
. Кроме того, в марте в Верховную раду
внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви
заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата
. В январе 2019 года Константинопольский патриархат
предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
В середине марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область
на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России
, вице-премьер региона Георгий Мурадов
сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области
Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.