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Под Саратовом мужчина из-за обиды убил родителей - РИА Новости, 11.04.2022
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Под Саратовом мужчина из-за обиды убил родителей
Под Саратовом мужчина из-за обиды убил родителей - РИА Новости, 11.04.2022
Под Саратовом мужчина из-за обиды убил родителей
Житель Саратовской области задержан по подозрению в убийстве отца и матери из-за давней обиды, их тела спустя месяц оперативники нашли на лоджии в квартире,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-10T23:41
2022-04-11T09:10
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 10 апр — РИА Новости. Житель Саратовской области задержан по подозрению в убийстве отца и матери из-за давней обиды, их тела спустя месяц оперативники нашли на лоджии в квартире, сообщило региональное управление СК России."В апреле 2022 года близкими родственниками по причине долгого отсутствия потерпевших было подано заявление в правоохранительные органы об их безвестном исчезновении. Десятого апреля 2022 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены тела потерпевших. Сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области было установлено местонахождение 34-летнего злоумышленника. С ним проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух человек". Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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происшествия, саратовская область
23:41 10.04.2022 (обновлено: 09:10 11.04.2022)
 
Под Саратовом мужчина из-за обиды убил родителей

Мужчина под Саратовом из-за обиды расправился с родителями и месяц прятал их тела

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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САРАТОВ, 10 апр — РИА Новости. Житель Саратовской области задержан по подозрению в убийстве отца и матери из-за давней обиды, их тела спустя месяц оперативники нашли на лоджии в квартире, сообщило региональное управление СК России.
По данным следствия, в ночь на 7 марта 34-летний мужчина был в квартире своего 56-летнего отца и 57-летней матери в многоэтажном жилом доме по улице Ленина в городе Энгельс, где из-за давней обиды на родителей, вооружившись киянкой, сначала нанес множественные удары по голове спящему отцу, после чего задушил его, а затем аналогичным способом задушил спящую мать. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тела родителей на лоджию.
"В апреле 2022 года близкими родственниками по причине долгого отсутствия потерпевших было подано заявление в правоохранительные органы об их безвестном исчезновении. Десятого апреля 2022 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены тела потерпевших. Сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области было установлено местонахождение 34-летнего злоумышленника. С ним проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух человек". Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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