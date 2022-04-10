23:41 10.04.2022 (обновлено: 09:10 11.04.2022)
Под Саратовом мужчина из-за обиды убил родителей
Мужчина под Саратовом из-за обиды расправился с родителями и месяц прятал их тела
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
САРАТОВ, 10 апр — РИА Новости. Житель Саратовской области задержан по подозрению в убийстве отца и матери из-за давней обиды, их тела спустя месяц оперативники нашли на лоджии в квартире, сообщило региональное управление СК России.
По данным следствия, в ночь на 7 марта 34-летний мужчина был в квартире своего 56-летнего отца и 57-летней матери в многоэтажном жилом доме по улице Ленина в городе Энгельс, где из-за давней обиды на родителей, вооружившись киянкой, сначала нанес множественные удары по голове спящему отцу, после чего задушил его, а затем аналогичным способом задушил спящую мать. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тела родителей на лоджию.
"В апреле 2022 года близкими родственниками по причине долгого отсутствия потерпевших было подано заявление в правоохранительные органы об их безвестном исчезновении. Десятого апреля 2022 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены тела потерпевших. Сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области было установлено местонахождение 34-летнего злоумышленника. С ним проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух человек". Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.