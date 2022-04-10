https://ria.ru/20220410/saratov-1782815965.html

Под Саратовом мужчина из-за обиды убил родителей

Под Саратовом мужчина из-за обиды убил родителей - РИА Новости, 11.04.2022

Под Саратовом мужчина из-за обиды убил родителей

Житель Саратовской области задержан по подозрению в убийстве отца и матери из-за давней обиды, их тела спустя месяц оперативники нашли на лоджии в квартире,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-10T23:41

2022-04-10T23:41

2022-04-11T09:10

происшествия

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

САРАТОВ, 10 апр — РИА Новости. Житель Саратовской области задержан по подозрению в убийстве отца и матери из-за давней обиды, их тела спустя месяц оперативники нашли на лоджии в квартире, сообщило региональное управление СК России."В апреле 2022 года близкими родственниками по причине долгого отсутствия потерпевших было подано заявление в правоохранительные органы об их безвестном исчезновении. Десятого апреля 2022 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены тела потерпевших. Сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области было установлено местонахождение 34-летнего злоумышленника. С ним проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух человек". Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20220331/sud-1780986445.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, саратовская область