https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782816362.html

В МИД отметили, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире

В МИД отметили, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 10.04.2022

В МИД отметили, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире

Москва считает, что санкции бьют по продовольственной безопасности мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:45

2022-04-10T23:45

2022-04-10T23:45

экономика

россия

санкции в отношении россии

европа

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва считает, что санкции бьют по продовольственной безопасности мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Всемирная продовольственная программа никуда не ушла, она наоборот - обостряется. В этом главная причина - это подходы санкционные, мы (так) считаем, это наша оценка", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Звезда".Он добавил, что Россия будет продолжать свою линию в вопросах климата и продовольственной безопасности.В субботу министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС отмечал, что стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов. Президент РФ Владимир Путин в начале апреля говорил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада и введения санкций, указывая, что ситуация в последние недели только усугубляется.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782759579.html

https://ria.ru/20220410/latviya-1782766007.html

россия

европа

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, санкции в отношении россии, европа