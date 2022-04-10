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В МИД отметили, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 10.04.2022
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В МИД отметили, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире
В МИД отметили, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 10.04.2022
В МИД отметили, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире
Москва считает, что санкции бьют по продовольственной безопасности мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:45
2022-04-10T23:45
экономика
россия
санкции в отношении россии
европа
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва считает, что санкции бьют по продовольственной безопасности мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Всемирная продовольственная программа никуда не ушла, она наоборот - обостряется. В этом главная причина - это подходы санкционные, мы (так) считаем, это наша оценка", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Звезда".Он добавил, что Россия будет продолжать свою линию в вопросах климата и продовольственной безопасности.В субботу министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС отмечал, что стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов. Президент РФ Владимир Путин в начале апреля говорил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада и введения санкций, указывая, что ситуация в последние недели только усугубляется.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782759579.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, европа
23:45 10.04.2022
 
В МИД отметили, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире

Замглавы МИД Вершинин отметил, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва считает, что санкции бьют по продовольственной безопасности мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Всемирная продовольственная программа никуда не ушла, она наоборот - обостряется. В этом главная причина - это подходы санкционные, мы (так) считаем, это наша оценка", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Звезда".
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В субботу министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС отмечал, что стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов. Президент РФ Владимир Путин в начале апреля говорил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада и введения санкций, указывая, что ситуация в последние недели только усугубляется.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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