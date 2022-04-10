В МИД отметили, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире
Замглавы МИД Вершинин отметил, что санкции бьют по продовольственной безопасности в мире
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва считает, что санкции бьют по продовольственной безопасности мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Всемирная продовольственная программа никуда не ушла, она наоборот - обостряется. В этом главная причина - это подходы санкционные, мы (так) считаем, это наша оценка", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Звезда".
Он добавил, что Россия будет продолжать свою линию в вопросах климата и продовольственной безопасности.
В субботу министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС отмечал, что стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов. Президент РФ Владимир Путин в начале апреля говорил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада и введения санкций, указывая, что ситуация в последние недели только усугубляется.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.