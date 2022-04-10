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В США указали на главную ошибку при введении санкций против России - РИА Новости, 10.04.2022
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В США указали на главную ошибку при введении санкций против России
В США указали на главную ошибку при введении санкций против России - РИА Новости, 10.04.2022
В США указали на главную ошибку при введении санкций против России
США с помощью санкций наносят ущерб экономикам других стран, однако такие меры еще ни разу не помогли Вашингтону достичь первоначальных целей, считает колумнист РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:45
2022-04-10T15:29
в мире
сша
украина
джо байден
венесуэла
сирия
иран
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США с помощью санкций наносят ущерб экономикам других стран, однако такие меры еще ни разу не помогли Вашингтону достичь первоначальных целей, считает колумнист журнала National Interest Уилл Смит.Однако, по мнению журналиста, этот метод не работает. В свое время руководители Ирана, Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Северной Кореи доказали, что никакие экономические трудности не заставят их принять ультиматумы, угрожающие их власти.Когда Америка вводит санкции с расплывчатыми или постоянно меняющимися условиями, избегая при этом дипломатических контактов, правительства теряют надежду на то, что эти ограничения когда-либо будут сняты, пишет Смит."Удивительно, но реакция попавших под санкции государств стала второстепенной заботой для тех, кто считает экономическую боль высшим показателем успеха", — рассуждает он.Обозреватель убежден, что США и их союзники могут повторить ошибки прошлого в текущей ситуации на Украине, так как Вашингтон до сих пор не обозначил Москве конкретных условий для снятия введенных ограничений.Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Россию уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782673362.html
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сша
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венесуэла
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в мире, сша, украина, джо байден, венесуэла, сирия, иран, афганистан, кндр (северная корея), россия
11:45 10.04.2022 (обновлено: 15:29 10.04.2022)
 
В США указали на главную ошибку при введении санкций против России

NI: санкции США не окажут давления на Россию из-за отсутствия условий для их снятия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и России
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и России
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США с помощью санкций наносят ущерб экономикам других стран, однако такие меры еще ни разу не помогли Вашингтону достичь первоначальных целей, считает колумнист журнала National Interest Уилл Смит.
"Жесткие требования Соединенных Штатов, которые государства зачастую воспринимают как угрозу своим основным интересам или существованию, объясняют безуспешную политику санкций", — пояснил автор, отметив, что в некоторых случаях Белый дом начинает воспринимать экономическое давление как самоцель, полагая, что применение новых рестрикций приведет к желаемой капитуляции.
Однако, по мнению журналиста, этот метод не работает. В свое время руководители Ирана, Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Северной Кореи доказали, что никакие экономические трудности не заставят их принять ультиматумы, угрожающие их власти.
Когда Америка вводит санкции с расплывчатыми или постоянно меняющимися условиями, избегая при этом дипломатических контактов, правительства теряют надежду на то, что эти ограничения когда-либо будут сняты, пишет Смит.
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Запад не смог сокрушить Россию санкциями, пишет Global Times
"Удивительно, но реакция попавших под санкции государств стала второстепенной заботой для тех, кто считает экономическую боль высшим показателем успеха", — рассуждает он.
Обозреватель убежден, что США и их союзники могут повторить ошибки прошлого в текущей ситуации на Украине, так как Вашингтон до сих пор не обозначил Москве конкретных условий для снятия введенных ограничений.
Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Россию уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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