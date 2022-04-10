Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе растет спрос на рубли - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/rubl-1782749864.html
В Мелитополе растет спрос на рубли
В Мелитополе растет спрос на рубли - РИА Новости, 10.04.2022
В Мелитополе растет спрос на рубли
В перешедшем под контроль российских военных Мелитополе растет спрос на рубли, уже можно расплачиваться за бензин российской валютой, передает корреспондент РИА РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:08
2022-04-10T11:08
в мире
россия
украина
мелитополь
владимир путин
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780442462_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_34ee144dcda455a002c27afecfae8484.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. В перешедшем под контроль российских военных Мелитополе растет спрос на рубли, уже можно расплачиваться за бензин российской валютой, передает корреспондент РИА Новости. "Хочу поблагодарить военно-гражданскую администрацию России за исправные поставки топлива. Теперь торгуем рублями и гривнами. У нас все есть. Приезжайте, заправляйтесь", — рассказал агентству сотрудник одной из местных АЗС.Литр 95-го бензина сегодня можно купить за 80 рублей, 92-й продают по 78 рублей.В свою очередь, администратор одного из обменных пунктов города рассказал РИА Новости, что жители активнее приобретают российскую валюту."Спрос на рубли повысился. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда. Пока в основном ходит гривна. Но, скорее всего, это временно. Не все сразу", — сказал собеседник агентства.Он напомнил, что до 2014 года Мелитополь имел развитые торговые отношения с Крымом, и сегодня эти контакты активно восстанавливаются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782633445.html
https://ria.ru/20220402/melitopol-1781471089.html
россия
украина
мелитополь
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780442462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67d8af76a99137c033b2409c18a45969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, мелитополь, владимир путин, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:08 10.04.2022 (обновлено: 11:08 10.04.2022)
 
В Мелитополе растет спрос на рубли

В перешедшем под контроль России Мелитополе растет спрос на рубли

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. В перешедшем под контроль российских военных Мелитополе растет спрос на рубли, уже можно расплачиваться за бензин российской валютой, передает корреспондент РИА Новости.
"Хочу поблагодарить военно-гражданскую администрацию России за исправные поставки топлива. Теперь торгуем рублями и гривнами. У нас все есть. Приезжайте, заправляйтесь", — рассказал агентству сотрудник одной из местных АЗС.
Литр 95-го бензина сегодня можно купить за 80 рублей, 92-й продают по 78 рублей.
В свою очередь, администратор одного из обменных пунктов города рассказал РИА Новости, что жители активнее приобретают российскую валюту.
"Спрос на рубли повысился. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда. Пока в основном ходит гривна. Но, скорее всего, это временно. Не все сразу", — сказал собеседник агентства.
Пленный летчик ВСУ о провальной попытке эвакуировать из Мариуполя руководство Азова - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 03:12
Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя
Он напомнил, что до 2014 года Мелитополь имел развитые торговые отношения с Крымом, и сегодня эти контакты активно восстанавливаются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 17:58
В контролируемом российскими ВС Мелитополе сформировали казачью дружину
 
В миреРоссияУкраинаМелитопольВладимир ПутинДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала