https://ria.ru/20220410/rubl-1782749864.html
В Мелитополе растет спрос на рубли
В Мелитополе растет спрос на рубли - РИА Новости, 10.04.2022
В Мелитополе растет спрос на рубли
В перешедшем под контроль российских военных Мелитополе растет спрос на рубли, уже можно расплачиваться за бензин российской валютой, передает корреспондент РИА РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:08
2022-04-10T10:08
2022-04-10T11:08
в мире
россия
украина
мелитополь
владимир путин
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. В перешедшем под контроль российских военных Мелитополе растет спрос на рубли, уже можно расплачиваться за бензин российской валютой, передает корреспондент РИА Новости. "Хочу поблагодарить военно-гражданскую администрацию России за исправные поставки топлива. Теперь торгуем рублями и гривнами. У нас все есть. Приезжайте, заправляйтесь", — рассказал агентству сотрудник одной из местных АЗС.Литр 95-го бензина сегодня можно купить за 80 рублей, 92-й продают по 78 рублей.В свою очередь, администратор одного из обменных пунктов города рассказал РИА Новости, что жители активнее приобретают российскую валюту."Спрос на рубли повысился. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда. Пока в основном ходит гривна. Но, скорее всего, это временно. Не все сразу", — сказал собеседник агентства.Он напомнил, что до 2014 года Мелитополь имел развитые торговые отношения с Крымом, и сегодня эти контакты активно восстанавливаются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782633445.html
https://ria.ru/20220402/melitopol-1781471089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мелитополь, владимир путин, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:08 10.04.2022 (обновлено: 11:08 10.04.2022)
В Мелитополе растет спрос на рубли
В перешедшем под контроль России Мелитополе растет спрос на рубли
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. В перешедшем под контроль российских военных Мелитополе растет спрос на рубли, уже можно расплачиваться за бензин российской валютой, передает корреспондент РИА Новости.
"Хочу поблагодарить военно-гражданскую администрацию России за исправные поставки топлива. Теперь торгуем рублями и гривнами. У нас все есть. Приезжайте, заправляйтесь", — рассказал агентству сотрудник одной из местных АЗС.
Литр 95-го бензина сегодня можно купить за 80 рублей, 92-й продают по 78 рублей.
В свою очередь, администратор одного из обменных пунктов города рассказал РИА Новости, что жители активнее приобретают российскую валюту.
"Спрос на рубли повысился. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда. Пока в основном ходит гривна. Но, скорее всего, это временно. Не все сразу", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что до 2014 года Мелитополь
имел развитые торговые отношения с Крымом, и сегодня эти контакты активно восстанавливаются.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.