https://ria.ru/20220410/rubl-1782630706.html
Эксперт рассказал, какой курс рубля может стать равновесным
Эксперт рассказал, какой курс рубля может стать равновесным - РИА Новости, 10.04.2022
Эксперт рассказал, какой курс рубля может стать равновесным
Курс рубля к иностранным валютам — это в первую очередь баланс спроса и предложения, и сейчас рубль укрепляется, поскольку предложение валюты превышает спрос,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T04:15
2022-04-10T04:15
2022-04-10T12:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
ик "универ капитал"
артем тузов
рубль
доллар
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Курс рубля к иностранным валютам — это в первую очередь баланс спроса и предложения, и сейчас рубль укрепляется, поскольку предложение валюты превышает спрос, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Он отметил, что предложение опережает спрос, поскольку экспортеры продолжают продавать 80 процентов валютной выручки на бирже, а также благодаря комиссии в 12 процентов за покупку валюты.Он полагает, что такой курс является выгодным для Минфина, поскольку создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.
https://ria.ru/20220408/rubl-1782415273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), ик "универ капитал", артем тузов, рубль, доллар
04:15 10.04.2022 (обновлено: 12:29 10.04.2022)
Эксперт рассказал, какой курс рубля может стать равновесным
Финансист Артем Тузов спрогнозировал реальный курс доллара в 74 рубля