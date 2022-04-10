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Эксперт рассказал, что может упасть в цене из-за усиления рубля
Эксперт рассказал, что может упасть в цене из-за усиления рубля - РИА Новости, 10.04.2022
Эксперт рассказал, что может упасть в цене из-за усиления рубля
В некоторых секторах уже можно наблюдать падение цен, но пока только в сравнении с теми ценами, которые были в начале марта, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T02:15
2022-04-10T02:15
2022-04-10T12:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
николай переславский
рубль
цены
cms institute
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В некоторых секторах уже можно наблюдать падение цен, но пока только в сравнении с теми ценами, которые были в начале марта, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.В первую очередь он отмечает снижение цен на технику на 20-30 процентов, а также на продукты."Постепенно приходят в норму цены на продукты, но здесь больше заслуга ФАС, поскольку цены на те продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в два-три раза без определенных намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа", — добавил Переславский.В целом же, с нормализацией обстановки в России, продавцы скорректируют цены в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам, заключил эксперт.
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экономика, россия, николай переславский, рубль, цены, cms institute
02:15 10.04.2022 (обновлено: 12:09 10.04.2022)
Эксперт рассказал, что может упасть в цене из-за усиления рубля
Экономист Переславский: укрепление рубля приводит к снижению цен на технику на 20-30%