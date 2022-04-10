https://ria.ru/20220410/rozysk-1782803205.html
МВД объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Василенко
МВД объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Василенко - РИА Новости, 10.04.2022
МВД объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Василенко
МВД РФ объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Романа Василенко, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:43
2022-04-10T20:43
2022-04-10T20:43
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Романа Василенко, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.О какой статье идет речь - не уточняется.
https://ria.ru/20220330/bloger-1780808757.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
МВД объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Василенко
МВД объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Василенко