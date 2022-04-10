https://ria.ru/20220410/rozysk-1782803205.html

МВД объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Василенко

МВД объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Василенко - РИА Новости, 10.04.2022

МВД объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Василенко

МВД РФ объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Романа Василенко, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:43

2022-04-10T20:43

2022-04-10T20:43

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Романа Василенко, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.О какой статье идет речь - не уточняется.

https://ria.ru/20220330/bloger-1780808757.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, происшествия