https://ria.ru/20220410/rossiya-1782814061.html

Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк

Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк - РИА Новости, 10.04.2022

Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк

Всемирный банк ожидает, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%, говорится в... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:20

2022-04-10T23:20

2022-04-10T23:28

экономика

россия

европа

центральная азия

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Всемирный банк ожидает, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%, говорится в обнародованном в воскресенье обновленном прогнозе финансового института.В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782759579.html

россия

европа

центральная азия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, центральная азия