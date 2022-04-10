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Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк - РИА Новости, 10.04.2022
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Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк
Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк - РИА Новости, 10.04.2022
Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк
Всемирный банк ожидает, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%, говорится в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:20
2022-04-10T23:28
экономика
россия
европа
центральная азия
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Всемирный банк ожидает, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%, говорится в обнародованном в воскресенье обновленном прогнозе финансового института.В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, россия, европа, центральная азия
23:20 10.04.2022 (обновлено: 23:28 10.04.2022)
 
Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк

Всемирный банк: экономика России в этом году сократится на 11,2%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Всемирный банк ожидает, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%, говорится в обнародованном в воскресенье обновленном прогнозе финансового института.
В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.
Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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