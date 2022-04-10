https://ria.ru/20220410/rossiya-1782814061.html
Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк
Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк - РИА Новости, 10.04.2022
Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк
Всемирный банк ожидает, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%, говорится в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:20
2022-04-10T23:20
2022-04-10T23:28
экономика
россия
европа
центральная азия
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Всемирный банк ожидает, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%, говорится в обнародованном в воскресенье обновленном прогнозе финансового института.В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782759579.html
россия
европа
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, европа, центральная азия
23:20 10.04.2022 (обновлено: 23:28 10.04.2022)
Экономика России в этом году сократится на 11,2%, считает Всемирный банк
Всемирный банк: экономика России в этом году сократится на 11,2%