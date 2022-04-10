https://ria.ru/20220410/roskosmos-1782763007.html

"Роскосмос" впервые показал схему работы ядерного буксира "Зевс"

"Роскосмос" впервые показал схему работы ядерного буксира "Зевс" - РИА Новости, 10.04.2022

"Роскосмос" впервые показал схему работы ядерного буксира "Зевс"

"Роскосмос" впервые опубликовал схему работы аппарата "Зевс" на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой, принцип работы описан... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T12:12

2022-04-10T12:12

2022-04-10T12:12

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. "Роскосмос" впервые опубликовал схему работы аппарата "Зевс" на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой, принцип работы описан в журнале "Русский космос".Согласно представленной схеме, теплоноситель, в роли которого выступает газ, прокачивается через реактор, где выделяется тепло под действием распада атомных ядер. Нагретый газ вращает турбину, которая соединена с генератором для выработки электричества, и компрессором, благодаря которому теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру.При прокачке теплоносителя через теплообменные аппараты происходит сброс тепла. Для того, чтобы реализовать этот процесс, теплоноситель второго контура одновременно подается в радиаторы-излучатели. Энергию получают полезная нагрузка и электроракетные двигатели. Как отмечается в журнале, их удельный расход рабочего тела в двадцать с лишним раз ниже, чем у химических аналогов.Также в журнале демонстрируются один из вариантов реактора мегаваттного класса и блок ТЭМ, собранный на базе такого реактора.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российским миссия "Зевса" к Юпитеру займёт 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут её облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.

https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html

https://ria.ru/20210709/zevs-1740535623.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, роскосмос, земля, луна, юпитер