https://ria.ru/20220410/resursy-1782814621.html

FAZ: в Европе "прячутся" страны, заинтересованные в российском газе

FAZ: в Европе "прячутся" страны, заинтересованные в российском газе - РИА Новости, 10.04.2022

FAZ: в Европе "прячутся" страны, заинтересованные в российском газе

Некоторые европейские страны опасаются потерять доступ к российским энергоресурсам, однако сейчас явно этого не показывают, пишет Frankfurter Allgemeine со... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:27

2022-04-10T23:27

2022-04-10T23:27

экономика

природный газ

россия

газпром

евросоюз

бельгия

франция

испания

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Некоторые европейские страны опасаются потерять доступ к российским энергоресурсам, однако сейчас явно этого не показывают, пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на дипломатические круги ЕС."Ряд государств, в числе которых Франция, Бельгия и Испания, буквально спрятались за Германией", — говорится в публикации.Сам Берлин, по словам автора, "тормозит" ужесточение санкций во всем Евросоюзе, так как по-прежнему остается зависим от российских источников энергии — в частности, угля. Один из собеседников журналистов напомнил, что страны Евросоюза все пристальней следят за тем, чтобы антироссийские санкции не ударили по их собственной экономике.Запрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. Ранее в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод "Северный поток — 2", который многие европейские политики воспринимали якобы как политический проект.В то же время власти большинства стран — импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия пока слишком зависит от России, а немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.После усиления санкционного давления Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства на рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком.На неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности республики платить за газ в рублях. Глава венгерского МИД Петр Сийярто также подтвердил, что оплата на условиях поставщика без нарушения санкций возможна. Помимо прочего, он заявил, что сейчас Будапешт прорабатывает с "Газпромом" технические детали.

https://ria.ru/20220410/neft-1782338836.html

https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html

https://ria.ru/20220410/gaz-1782761607.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, природный газ, россия, газпром, евросоюз, бельгия, франция, испания, венгрия, германия, санкции, северный поток — 2