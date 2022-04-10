https://ria.ru/20220410/reka-1782771253.html

Девять человек провалились под лед на реке Обь в Югре

Девять человек провалились под лед на реке Обь в Югре - РИА Новости, 10.04.2022

Девять человек провалились под лед на реке Обь в Югре

Девять человек на снегоходах провалились под лед на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), семеро смогли выбраться, двое пропали без вести,... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T14:16

2022-04-10T14:16

2022-04-10T14:16

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

обь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Девять человек на снегоходах провалились под лед на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), семеро смогли выбраться, двое пропали без вести, сообщает в воскресенье СУСК по региону."По версии следствия, 9 апреля 2022 года около 21.30 (19.30 мск) компания из девяти человек на трех снегоходах двигалась по льду протоки "Сургутская" реки "Обь" в сторону острова "Раздорный", пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться на лед, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20210112/bezopasnost-1592701244.html

ханты-мансийский автономный округ

обь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, обь