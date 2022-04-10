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Девять человек провалились под лед на реке Обь в Югре - РИА Новости, 10.04.2022
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Девять человек провалились под лед на реке Обь в Югре
Девять человек провалились под лед на реке Обь в Югре - РИА Новости, 10.04.2022
Девять человек провалились под лед на реке Обь в Югре
Девять человек на снегоходах провалились под лед на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), семеро смогли выбраться, двое пропали без вести,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:16
2022-04-10T14:16
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
обь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Девять человек на снегоходах провалились под лед на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), семеро смогли выбраться, двое пропали без вести, сообщает в воскресенье СУСК по региону."По версии следствия, 9 апреля 2022 года около 21.30 (19.30 мск) компания из девяти человек на трех снегоходах двигалась по льду протоки "Сургутская" реки "Обь" в сторону острова "Раздорный", пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться на лед, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет СУСК.
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, обь
14:16 10.04.2022
 
Девять человек провалились под лед на реке Обь в Югре

Девять человек на снегоходах провалились под лед на Оби в Югре, двое пропали без вести

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС. Архивное фото
Сотрудники МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Девять человек на снегоходах провалились под лед на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), семеро смогли выбраться, двое пропали без вести, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
"По версии следствия, 9 апреля 2022 года около 21.30 (19.30 мск) компания из девяти человек на трех снегоходах двигалась по льду протоки "Сургутская" реки "Обь" в сторону острова "Раздорный", пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться на лед, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет СУСК.
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округОбь
 
 
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