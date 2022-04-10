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В ГД оценили возможность референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/referendum-1782736262.html
В ГД оценили возможность референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России
В ГД оценили возможность референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России - РИА Новости, 10.04.2022
В ГД оценили возможность референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России
Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с порталом ura.ru, РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T05:44
2022-04-10T05:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
москва
россия
луганская народная республика
украина
виктор водолацкий
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с порталом ura.ru, что, по его мнению, в ДНР и ЛНР могут пройти референдумы о вхождении в состав России.При этом он подчеркнул, что перед этим на территории Донбасса "нужно проделать еще много работы", в частности, восстановить разрушенную инфраструктуру.Парламентарий призвал не спешить с этим вопросом, хотя и допустил, что 99,9 процента жителей республик готовы проголосовать за воссоединение с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220409/kherson-1782706975.html
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в мире, донецкая народная республика, москва, россия, луганская народная республика, украина, виктор водолацкий
05:44 10.04.2022
 
В ГД оценили возможность референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России

Депутат Госдумы Водолацкий: в ДНР и ЛНР могут пройти референдумы о воссоединении с Россией

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики с флагами России и ДНР
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики с флагами России и ДНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики с флагами России и ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с порталом ura.ru, что, по его мнению, в ДНР и ЛНР могут пройти референдумы о вхождении в состав России.
При этом он подчеркнул, что перед этим на территории Донбасса "нужно проделать еще много работы", в частности, восстановить разрушенную инфраструктуру.

"После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов, нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы", — отметил Водолацкий.

Парламентарий призвал не спешить с этим вопросом, хотя и допустил, что 99,9 процента жителей республик готовы проголосовать за воссоединение с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Российский флаг над зданием администрации Херсона - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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Над зданием администрации Херсона подняли российский флаг
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМоскваРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВиктор Водолацкий
 
 
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