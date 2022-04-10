В ГД оценили возможность референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России
Депутат Госдумы Водолацкий: в ДНР и ЛНР могут пройти референдумы о воссоединении с Россией
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики с флагами России и ДНР
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики с флагами России и ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с порталом ura.ru, что, по его мнению, в ДНР и ЛНР могут пройти референдумы о вхождении в состав России.
При этом он подчеркнул, что перед этим на территории Донбасса "нужно проделать еще много работы", в частности, восстановить разрушенную инфраструктуру.
"После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов, нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы", — отметил Водолацкий.
Парламентарий призвал не спешить с этим вопросом, хотя и допустил, что 99,9 процента жителей республик готовы проголосовать за воссоединение с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.