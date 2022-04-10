https://ria.ru/20220410/referendum-1782736262.html

В ГД оценили возможность референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России

В ГД оценили возможность референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России - РИА Новости, 10.04.2022

В ГД оценили возможность референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с порталом ura.ru, РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T05:44

2022-04-10T05:44

2022-04-10T05:44

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

виктор водолацкий

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с порталом ura.ru, что, по его мнению, в ДНР и ЛНР могут пройти референдумы о вхождении в состав России.При этом он подчеркнул, что перед этим на территории Донбасса "нужно проделать еще много работы", в частности, восстановить разрушенную инфраструктуру.Парламентарий призвал не спешить с этим вопросом, хотя и допустил, что 99,9 процента жителей республик готовы проголосовать за воссоединение с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220409/kherson-1782706975.html

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москва

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в мире, донецкая народная республика, москва, россия, луганская народная республика, украина, виктор водолацкий