https://ria.ru/20220410/rassledovanie-1782771064.html

СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с гражданским населением

СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с гражданским населением - РИА Новости, 10.04.2022

СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с гражданским населением

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских войск с гражданским населением, в частности, в РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T14:10

2022-04-10T14:10

2022-04-10T14:11

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

авдеевка

краматорск

харьков

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских войск с гражданским населением, в частности, в Авдеевке, Харькове, Краматорске, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил расследовать новые сведения о преступлениях украинских националистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинские военные неоднократно совершали преступления в отношении мирных жителей. В Харькове местное население было запугано националистами, которые стреляли по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках еды. В Авдеевке боевиками "подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами". Уточняется, что для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований ДНР. Сообщается, что в Краматорске украинские войска оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах, при этом мирных жителей под угрозой расстрела принуждали строить данные фортификационные сооружения."Указанные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следствие примет меры к фиксации показаний свидетелей этих событий и признанию их потерпевшими", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220408/provokatsiya-1782619441.html

россия

донецкая народная республика

авдеевка

краматорск

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, авдеевка, краматорск, харьков, александр бастрыкин