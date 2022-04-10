14:10 10.04.2022 (обновлено: 14:11 10.04.2022)
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с гражданским населением
Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с гражданским населением
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских войск с гражданским населением, в частности, в Авдеевке, Харькове, Краматорске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что украинские военные неоднократно совершали преступления в отношении мирных жителей. В Харькове местное население было запугано националистами, которые стреляли по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках еды. В Авдеевке боевиками "подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами". Уточняется, что для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований ДНР. Сообщается, что в Краматорске украинские войска оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах, при этом мирных жителей под угрозой расстрела принуждали строить данные фортификационные сооружения.
"Указанные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следствие примет меры к фиксации показаний свидетелей этих событий и признанию их потерпевшими", - добавили в СК.