https://ria.ru/20220410/pytki-1782777285.html

СК установит националистов, причастных к преступлению против пленного

СК установит националистов, причастных к преступлению против пленного - РИА Новости, 10.04.2022

СК установит националистов, причастных к преступлению против пленного

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить украинских националистов, причастных к совершению жестокого преступления в... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:44

2022-04-10T15:44

2022-04-10T16:08

в мире

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

донбасс

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луганская народная республика

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить украинских националистов, причастных к совершению жестокого преступления в отношении российского военнослужащего, сообщается в Telegram-канале СК."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования уголовного дела установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российским военнослужащим", - говорится в сообщении.Отмечается, что в описании к опубликованному одним из журналистов фото сообщалось, что российского военнослужащего сожгли украинские националисты. Кроме того, перед смертью его пытали и жестоко издевались.Добавляется, что действия нарушают нормы международного права об обращении с военнопленными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/neonatsisty-1782402879.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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