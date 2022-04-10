https://ria.ru/20220410/pvo-1782753924.html

Российские средства ПВО сбили еще восемь украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили еще восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 10.04.2022

Российские средства ПВО сбили еще восемь украинских беспилотников

Восемь украинских беспилотных аппаратов сбиты российскими средствами ПВО в районе семи населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:56

2022-04-10T10:56

2022-04-10T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

авдеевка

признание днр и лнр в россии

безопасность

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Восемь украинских беспилотных аппаратов сбиты российскими средствами ПВО в районе семи населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753686.html

авдеевка

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

авдеевка, признание днр и лнр в россии, безопасность