https://ria.ru/20220410/pvo-1782753924.html
Российские средства ПВО сбили еще восемь украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили еще восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 10.04.2022
Российские средства ПВО сбили еще восемь украинских беспилотников
Восемь украинских беспилотных аппаратов сбиты российскими средствами ПВО в районе семи населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:56
2022-04-10T10:56
2022-04-10T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
авдеевка
признание днр и лнр в россии
безопасность
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Восемь украинских беспилотных аппаратов сбиты российскими средствами ПВО в районе семи населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753686.html
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, признание днр и лнр в россии, безопасность
Российские средства ПВО сбили еще восемь украинских беспилотников
Минобороны: российские средства ПВО сбили еще восемь украинских беспилотников