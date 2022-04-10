https://ria.ru/20220410/putin-1782773331.html
Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"
Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный" - РИА Новости, 10.04.2022
Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"
Президент России Владимир Путин в День космонавтики 12 апреля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром "Восточный", сообщает... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:59
2022-04-10T14:59
2022-04-10T15:04
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День космонавтики 12 апреля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром "Восточный", сообщает телеканал "Россия 1".Как сообщили в эфире телеканала, в День космонавтики президенты России и Белоруссии вместе прилетят на космодром "Восточный", посмотрят, как продолжается строительство космодрома, наградят космонавтов, а также ответят на вопросы прессы.Кроме того, как отмечает телеканал, Путин планирует провести совещание по развитию Арктики.
https://ria.ru/20220405/vostochnyy-1781867675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, космос - риа наука, александр лукашенко, владимир путин
14:59 10.04.2022 (обновлено: 15:04 10.04.2022)
Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"
Путин в День космонавтики 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"