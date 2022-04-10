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Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный" - РИА Новости, 10.04.2022
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Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"
Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный" - РИА Новости, 10.04.2022
Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"
Президент России Владимир Путин в День космонавтики 12 апреля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром "Восточный", сообщает... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:59
2022-04-10T15:04
в мире
белоруссия
россия
космос - риа наука
александр лукашенко
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День космонавтики 12 апреля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром "Восточный", сообщает телеканал "Россия 1".Как сообщили в эфире телеканала, в День космонавтики президенты России и Белоруссии вместе прилетят на космодром "Восточный", посмотрят, как продолжается строительство космодрома, наградят космонавтов, а также ответят на вопросы прессы.Кроме того, как отмечает телеканал, Путин планирует провести совещание по развитию Арктики.
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в мире, белоруссия, россия, космос - риа наука, александр лукашенко, владимир путин
14:59 10.04.2022 (обновлено: 15:04 10.04.2022)
 
Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"

Путин в День космонавтики 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Космодром "Восточный"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День космонавтики 12 апреля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром "Восточный", сообщает телеканал "Россия 1".
Как сообщили в эфире телеканала, в День космонавтики президенты России и Белоруссии вместе прилетят на космодром "Восточный", посмотрят, как продолжается строительство космодрома, наградят космонавтов, а также ответят на вопросы прессы.
Кроме того, как отмечает телеканал, Путин планирует провести совещание по развитию Арктики.
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 12:49
Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного
 
В миреБелоруссияРоссияКосмос - РИА НаукаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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