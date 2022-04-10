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Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили - РИА Новости, 10.04.2022
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Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили
Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили - РИА Новости, 10.04.2022
Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили
Напавшего в субботу на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T08:40
2022-04-10T08:40
происшествия
итуруп
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – РИА Новости. Напавшего в субботу на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.Ранее сообщалось, что тело 33-летнего мужчины со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили островные волонтёры.Собеседник добавил, что уполномоченными органами ведется следствие, выясняются все обстоятельства происшествия.
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происшествия, итуруп
08:40 10.04.2022
 
Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили

Напавшего 9 апреля на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили

© РИА Новости / Антон ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Побережье острова Итуруп
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – РИА Новости. Напавшего в субботу на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что тело 33-летнего мужчины со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили островные волонтёры.
"Сотрудники Курильского лесничества произвели отстрел медведя, находившегося рядом с погибшим человеком", - уточнил заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев.
Собеседник добавил, что уполномоченными органами ведется следствие, выясняются все обстоятельства происшествия.
Собака - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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ПроисшествияИтуруп
 
 
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