https://ria.ru/20220410/proisshestvie-1782742834.html
Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили
Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили - РИА Новости, 10.04.2022
Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили
Напавшего в субботу на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T08:40
2022-04-10T08:40
2022-04-10T08:40
происшествия
итуруп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_0396a378bd0e8268e7b0511c8e7483cd.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – РИА Новости. Напавшего в субботу на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.Ранее сообщалось, что тело 33-летнего мужчины со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили островные волонтёры.Собеседник добавил, что уполномоченными органами ведется следствие, выясняются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20220407/napadenie-1782201979.html
итуруп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c158b0cad11439c48e14aba823cbff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, итуруп
Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили
Напавшего 9 апреля на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – РИА Новости. Напавшего в субботу на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что тело 33-летнего мужчины со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили островные волонтёры.
"Сотрудники Курильского лесничества произвели отстрел медведя, находившегося рядом с погибшим человеком", - уточнил заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев.
Собеседник добавил, что уполномоченными органами ведется следствие, выясняются все обстоятельства происшествия.