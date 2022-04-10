https://ria.ru/20220410/proisshestvie-1782742834.html

Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили

Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили - РИА Новости, 10.04.2022

Напавшего на жителя Курил медведя отстрелили

Напавшего в субботу на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T08:40

2022-04-10T08:40

2022-04-10T08:40

происшествия

итуруп

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – РИА Новости. Напавшего в субботу на жителя курильского острова Итуруп медведя отстрелили, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.Ранее сообщалось, что тело 33-летнего мужчины со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили островные волонтёры.Собеседник добавил, что уполномоченными органами ведется следствие, выясняются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20220407/napadenie-1782201979.html

итуруп

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, итуруп