https://ria.ru/20220410/preparat-1782750714.html
Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19"
Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19" - РИА Новости, 10.04.2022
Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19"
Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19",... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:18
2022-04-10T10:18
2022-04-10T10:18
правительство рф
общество
экономика
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
мир-19 (препарат для лечения covid-19)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19", сообщается на сайте кабмина."На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19", будет направлено 387 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги выделят государственному научному центру "Институт иммунологии", который является разработчиком лекарства, и пойдут также на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Уточняется, что технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты, что особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.Подчеркивается, что препарат "МИР-19" был зарегистрирован Минздравом в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "Дельту" и "Омикрон".
https://ria.ru/20220315/preparat-1778264860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, общество, экономика, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), мир-19 (препарат для лечения covid-19)
Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19"
Правительство направит 387 миллионов рублей на производство препарата "МИР-19"