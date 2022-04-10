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Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19" - РИА Новости, 10.04.2022
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Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19"
Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19" - РИА Новости, 10.04.2022
Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19"
Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19",... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:18
2022-04-10T10:18
правительство рф
общество
экономика
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
мир-19 (препарат для лечения covid-19)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19", сообщается на сайте кабмина."На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19", будет направлено 387 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги выделят государственному научному центру "Институт иммунологии", который является разработчиком лекарства, и пойдут также на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Уточняется, что технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты, что особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.Подчеркивается, что препарат "МИР-19" был зарегистрирован Минздравом в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "Дельту" и "Омикрон".
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правительство рф, общество, экономика, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), мир-19 (препарат для лечения covid-19)
10:18 10.04.2022
 
Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19"

Правительство направит 387 миллионов рублей на производство препарата "МИР-19"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19", сообщается на сайте кабмина.
"На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19", будет направлено 387 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:38
Препарат "МИР-19" не действует на геном человека, заявила Скворцова
Отмечается, что деньги выделят государственному научному центру "Институт иммунологии", который является разработчиком лекарства, и пойдут также на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Уточняется, что технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты, что особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.
Подчеркивается, что препарат "МИР-19" был зарегистрирован Минздравом в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "Дельту" и "Омикрон".
 
Правительство РФОбществоЭкономикаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МИР-19 (препарат для лечения COVID-19)
 
 
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