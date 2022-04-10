https://ria.ru/20220410/preparat-1782750714.html

Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19"

Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19" - РИА Новости, 10.04.2022

Правительство профинансирует производство препарата "МИР-19"

Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19",... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:18

2022-04-10T10:18

2022-04-10T10:18

правительство рф

общество

экономика

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

мир-19 (препарат для лечения covid-19)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1920x0_80_0_0_f4450384157c3c7b88b76fbc63eeab52.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19", сообщается на сайте кабмина."На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса "МИР-19", будет направлено 387 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги выделят государственному научному центру "Институт иммунологии", который является разработчиком лекарства, и пойдут также на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Уточняется, что технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты, что особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.Подчеркивается, что препарат "МИР-19" был зарегистрирован Минздравом в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "Дельту" и "Омикрон".

https://ria.ru/20220315/preparat-1778264860.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

правительство рф, общество, экономика, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), мир-19 (препарат для лечения covid-19)