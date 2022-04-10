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Польша пообещала ввести эмбарго на энергоресурсы из России - РИА Новости, 10.04.2022
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Польша пообещала ввести эмбарго на энергоресурсы из России
Польша пообещала ввести эмбарго на энергоресурсы из России - РИА Новости, 10.04.2022
Польша пообещала ввести эмбарго на энергоресурсы из России
Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил в интервью газете Berliner Zeitung заместитель министра иностранных дел страны Шимон... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T01:53
2022-04-10T01:53
россия
варшава
москва
в мире
экономика
шимон шинковский
польша
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил в интервью газете Berliner Zeitung заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский.Польский дипломат напомнил, что ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.Замглавы внешнеполитического ведомства признал, что единичный жест Польши не окажет значительного влияния на российскую экономику.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией. Это вызвало недовольство граждан нескольких стран ЕС.
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россия, варшава, москва, в мире, экономика, шимон шинковский, польша, украина
01:53 10.04.2022
 
Польша пообещала ввести эмбарго на энергоресурсы из России

Замглавы МИД Шинковский: Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил в интервью газете Berliner Zeitung заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский.
Польский дипломат напомнил, что ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", — высказался Шинковский.

Замглавы внешнеполитического ведомства признал, что единичный жест Польши не окажет значительного влияния на российскую экономику.
"Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл", — заключил дипломат.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией. Это вызвало недовольство граждан нескольких стран ЕС.
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