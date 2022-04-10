Польша пообещала ввести эмбарго на энергоресурсы из России
Замглавы МИД Шинковский: Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы
СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил в интервью газете Berliner Zeitung заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский.
Польский дипломат напомнил, что ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.
"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", — высказался Шинковский.
Замглавы внешнеполитического ведомства признал, что единичный жест Польши не окажет значительного влияния на российскую экономику.
"Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл", — заключил дипломат.
7 апреля, 15:19Премьер Италии назвал альтернативу эмбарго на российский газ
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией. Это вызвало недовольство граждан нескольких стран ЕС.
7 апреля, 08:00Венгрия упорствует в своем преступлении против Запада