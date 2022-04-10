https://ria.ru/20220410/polsha-1782730712.html

Польша пообещала ввести эмбарго на энергоресурсы из России

Польша пообещала ввести эмбарго на энергоресурсы из России - РИА Новости, 10.04.2022

Польша пообещала ввести эмбарго на энергоресурсы из России

Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил в интервью газете Berliner Zeitung заместитель министра иностранных дел страны Шимон... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T01:53

2022-04-10T01:53

2022-04-10T01:53

россия

варшава

москва

в мире

экономика

шимон шинковский

польша

украина

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил в интервью газете Berliner Zeitung заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский.Польский дипломат напомнил, что ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.Замглавы внешнеполитического ведомства признал, что единичный жест Польши не окажет значительного влияния на российскую экономику.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией. Это вызвало недовольство граждан нескольких стран ЕС.

https://ria.ru/20220407/gaz-1782313630.html

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html

россия

варшава

москва

польша

украина

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