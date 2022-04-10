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Известная писательница сообщила об "уникальном шансе" для авторов в России - РИА Новости, 10.04.2022
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Известная писательница сообщила об "уникальном шансе" для авторов в России
Известная писательница сообщила об "уникальном шансе" для авторов в России - РИА Новости, 10.04.2022
Известная писательница сообщила об "уникальном шансе" для авторов в России
Многие методики и советы для авторов книг устарели, однако спрос на их произведения может вырасти, кризисное время — шанс для них, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T02:39
2022-04-10T07:28
технологии
культура
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Многие методики и советы для авторов книг устарели, однако спрос на их произведения может вырасти, кризисное время — шанс для них, рассказала РИА Новости известная российская писательница, автор сборника "Нормальная женщина" Татьяна Смыслина."Для книгоиздателей всё точно стало сложнее, а для авторов — и да, и нет, зависит от жанра. Последние два "ковидных" года подкосили российское книгоиздание и продажи бумажных книг, теперь же добавился кризис другого рода. Западные издательства отзывают лицензии на переводные бестселлеры, а это весомая доля рынка. Дорожает бумага, но значительно поднять цены на книги не получится — не будут покупать", — отметила Смыслина.Однако кризис, по ее словам, — "всегда толчок к развитию". Дефицит бумаги не страшен для электронных книг, продажи которых непрерывно росли в последние годы."На этот рынок вышли традиционные издательства, цифровые агрегаторы, мобильные операторы. Значительно расширилась аудитория читателей. Появились новые сервисы, электронные абонементы, корпоративные подписки. Всё больше людей отказываются от бумажных книг вообще. Поэтому кризис скорее не сократит количество читателей, а ещё больше изменит их предпочтения — в сторону более доступной электронной литературы. А искусственный дефицит западных авторов поможет дойти до читателя многим новым писателям российским, это их шанс", — пояснила она.Как отметила Смыслина, масштабные кризисы всегда увеличивают спрос на развлекательную литературу — все хотят отвлечься, хоть немного отдохнуть от проблем. "Вспомним прекрасный фильм "Свинарка и пастух" — он вышел на экраны в ноябре 1941, и это не единственная комедия тех лет. А в мировые кризисы 2008 и 2014 годов индустрия развлечений росла на фоне падения всех других. Как это работает, вижу по своему сборнику "Нормальная женщина". Читатели нередко благодарят меня в отзывах за возможность "посмеяться и ненадолго вернуться в ту реальность". Поэтому думаю, что художественная литература, особенно лёгкого жанра, будет пользоваться всё большим спросом", — подчеркнула Смыслина.Вместе с тем, отмечает она, сложнее будет авторам в жанре нон-фикшн: "реальность изменилась, интересы читателей тоже — многие методики и советы устарели за считанные дни". Но это и шанс для многих новых писателей — "если их книги полезны в кризис, помогут читателю пережить это сложное время, сейчас самое время идти в издательство"."А упорство и умение выжить в самых сложных условиях у наших людей в генах. В моей новой книге "Лидия", которая скоро выйдет в Eksmo Digital, есть повесть-драмеди о жизни поколения наших бабушек, о том, что они пережили трудности и как это сформировало их характер. Главный вывод — выстоять и стать сильнее помогает любовь", — заключила писательница.
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технологии, культура
02:39 10.04.2022 (обновлено: 07:28 10.04.2022)
 

Известная писательница сообщила об "уникальном шансе" для авторов в России

© Fotolia / falcnКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Fotolia / falcn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Многие методики и советы для авторов книг устарели, однако спрос на их произведения может вырасти, кризисное время — шанс для них, рассказала РИА Новости известная российская писательница, автор сборника "Нормальная женщина" Татьяна Смыслина.
"Для книгоиздателей всё точно стало сложнее, а для авторов — и да, и нет, зависит от жанра. Последние два "ковидных" года подкосили российское книгоиздание и продажи бумажных книг, теперь же добавился кризис другого рода. Западные издательства отзывают лицензии на переводные бестселлеры, а это весомая доля рынка. Дорожает бумага, но значительно поднять цены на книги не получится — не будут покупать", — отметила Смыслина.
Однако кризис, по ее словам, — "всегда толчок к развитию". Дефицит бумаги не страшен для электронных книг, продажи которых непрерывно росли в последние годы.
"На этот рынок вышли традиционные издательства, цифровые агрегаторы, мобильные операторы. Значительно расширилась аудитория читателей. Появились новые сервисы, электронные абонементы, корпоративные подписки. Всё больше людей отказываются от бумажных книг вообще. Поэтому кризис скорее не сократит количество читателей, а ещё больше изменит их предпочтения — в сторону более доступной электронной литературы. А искусственный дефицит западных авторов поможет дойти до читателя многим новым писателям российским, это их шанс", — пояснила она.
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Как отметила Смыслина, масштабные кризисы всегда увеличивают спрос на развлекательную литературу — все хотят отвлечься, хоть немного отдохнуть от проблем. "Вспомним прекрасный фильм "Свинарка и пастух" — он вышел на экраны в ноябре 1941, и это не единственная комедия тех лет. А в мировые кризисы 2008 и 2014 годов индустрия развлечений росла на фоне падения всех других. Как это работает, вижу по своему сборнику "Нормальная женщина". Читатели нередко благодарят меня в отзывах за возможность "посмеяться и ненадолго вернуться в ту реальность". Поэтому думаю, что художественная литература, особенно лёгкого жанра, будет пользоваться всё большим спросом", — подчеркнула Смыслина.
Вместе с тем, отмечает она, сложнее будет авторам в жанре нон-фикшн: "реальность изменилась, интересы читателей тоже — многие методики и советы устарели за считанные дни". Но это и шанс для многих новых писателей — "если их книги полезны в кризис, помогут читателю пережить это сложное время, сейчас самое время идти в издательство".
"А упорство и умение выжить в самых сложных условиях у наших людей в генах. В моей новой книге "Лидия", которая скоро выйдет в Eksmo Digital, есть повесть-драмеди о жизни поколения наших бабушек, о том, что они пережили трудности и как это сформировало их характер. Главный вывод — выстоять и стать сильнее помогает любовь", — заключила писательница.
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