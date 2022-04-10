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Путин проведет переговоры с канцлером Австрии 11 апреля - РИА Новости, 10.04.2022
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Путин проведет переговоры с канцлером Австрии 11 апреля
Путин проведет переговоры с канцлером Австрии 11 апреля - РИА Новости, 10.04.2022
Путин проведет переговоры с канцлером Австрии 11 апреля
Президент России Владимир Путин проведет переговоры 11 апреля с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:21
2022-04-10T19:28
австрия
в мире
россия
владимир путин
карл нехаммер
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры 11 апреля с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Мы подтверждаем", - сказал Песков.Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Австрии после субботнего визита в Киев планирует в понедельник посетить Москву. По данным издания, поездка согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Как отметили в окружении Нехаммера, канцлеру Австрии, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и совершать визиты.Как отметила газета, в связи с субботним визитом на Украину Нехаммер подвергся критике. По сообщению издания, австрийского канцлера обвинили, что, продемонстрировав поддержку Украине, он "поставил под угрозу" нейтральность Австрии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html
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австрия, в мире, россия, владимир путин, карл нехаммер
19:21 10.04.2022 (обновлено: 19:28 10.04.2022)
 
Путин проведет переговоры с канцлером Австрии 11 апреля

Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Нехаммером 11 апреля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры 11 апреля с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да. Мы подтверждаем", - сказал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский высказался о "единственном выходе для Украины"
Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Австрии после субботнего визита в Киев планирует в понедельник посетить Москву. По данным издания, поездка согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Как отметили в окружении Нехаммера, канцлеру Австрии, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и совершать визиты.
Как отметила газета, в связи с субботним визитом на Украину Нехаммер подвергся критике. По сообщению издания, австрийского канцлера обвинили, что, продемонстрировав поддержку Украине, он "поставил под угрозу" нейтральность Австрии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 02:15
Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России
 
АвстрияВ миреРоссияВладимир ПутинКарл Нехаммер
 
 
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