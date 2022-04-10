https://ria.ru/20220410/peregovory-1782775467.html
Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный
Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный - РИА Новости, 10.04.2022
Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, проведут там переговоры, по итогам которых... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:19
2022-04-10T15:19
2022-04-10T16:35
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, проведут там переговоры, по итогам которых дадут совместную пресс-конференцию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да (посетят космодром. — Прим. ред.). И проведут двустороннюю встречу", — сказал Песков.По его словам, лидеры по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220402/otnosheniya-1781443832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, в мире, белоруссия, россия, союзное государство
15:19 10.04.2022 (обновлено: 16:35 10.04.2022)
Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный
Путин и Лукашенко 12 апреля проведут переговоры на космодроме Восточный