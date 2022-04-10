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Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный - РИА Новости, 10.04.2022
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Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный
Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный - РИА Новости, 10.04.2022
Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, проведут там переговоры, по итогам которых... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:19
2022-04-10T16:35
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, проведут там переговоры, по итогам которых дадут совместную пресс-конференцию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да (посетят космодром. — Прим. ред.). И проведут двустороннюю встречу", — сказал Песков.По его словам, лидеры по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию журналистам.
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космос - риа наука, в мире, белоруссия, россия, союзное государство
15:19 10.04.2022 (обновлено: 16:35 10.04.2022)
 
Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный

Путин и Лукашенко 12 апреля проведут переговоры на космодроме Восточный

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, проведут там переговоры, по итогам которых дадут совместную пресс-конференцию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да (посетят космодром. — Прим. ред.). И проведут двустороннюю встречу", — сказал Песков.
По его словам, лидеры по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 13:19В мире
Песков рассказал об "абсолютно уникальных отношениях" Путина и Лукашенко
 
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