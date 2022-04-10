https://ria.ru/20220410/patriarkh-1782773754.html

Патриарх Кирилл призвал верующих сплотиться, в том числе вокруг власти

Патриарх Кирилл призвал верующих сплотиться, в том числе вокруг власти - РИА Новости, 10.04.2022

Патриарх Кирилл призвал верующих сплотиться, в том числе вокруг власти

Верующим стоит сплотиться в сложное для страны время, в том числе вокруг власти, а власти – ощущать ответственность за людей и служить народу, заявил патриарх... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:03

2022-04-10T15:03

2022-04-10T15:03

общество

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Верующим стоит сплотиться в сложное для страны время, в том числе вокруг власти, а власти – ощущать ответственность за людей и служить народу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в столичном храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях."Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время всем сплотиться, в том числе вокруг власти, а власти - преисполниться ответственности за свой народ, смирения и готовности служить ему. Вот тогда и будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов внешних и внутренних, и устроять жизнь нашу таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви", - сказал патриарх Кирилл.Он призвал всех, кто обладает властью, помнить слова Евангелия о том, что "больший да будет слугой и первый да будет рабом"."Дай Бог, чтоб именно такой истиной наполнялось сердце и разум тех, кто во власти. И как результат непременный – это очень большой авторитет этих людей среди тех, над кем они властвуют. Наверное, это и нужно правителю – иметь уважение, авторитет, послушание не за страх, а по совести", - сказал патриарх.При этом он отметил, что речь идет не только о государственной власти, власти в больших коллективах, "но и во власти в семье, среди друзей, о формальной и неформальной власти"."Если человек обретает особое влияние на окружающих, то есть власть, он должен помнить, что с этим влиянием он обретает и ответственность пред Богом и людьми… и с этими особыми полномочиями связывать то, что Господь требует - это служение и смирение, без которого не может быть подлинного служения ближнему", - пояснил глава Русской церкви."Пусть Господь вразумит всех, кто во власти, пусть всех, кто подчиняется власти, тоже вразумит, потому что всякая власть от Бога, учит нас священное писание, и это требует от нас уважения к власти. Но это уважение к власти перерастает в искреннюю любовь и признательность, когда власть служит так, как учит нас сегодня слово Божие", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20220407/apokalipsis-1782302548.html

https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780533417.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь