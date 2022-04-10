https://ria.ru/20220410/pamyatnik-1782800964.html

В третьем городе на Украине демонтировали памятник Пушкину

В третьем городе на Украине демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 10.04.2022

В третьем городе на Украине демонтировали памятник Пушкину

Памятник русскому писателю Александру Пушкину демонтировали по решению властей в городе Ужгород на западе Украины, сообщили в Ужгородском горсовете. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:24

2022-04-10T20:24

2022-04-10T20:29

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Памятник русскому писателю Александру Пушкину демонтировали по решению властей в городе Ужгород на западе Украины, сообщили в Ужгородском горсовете.Ранее памятники Пушкину демонтировали в Тернополе и Мукачево на западе страны."В Ужгороде демонтировали бюст Александра Пушкина. Напомним, решение о демонтаже поддержали сегодня утром на внеочередной сессии депутаты Ужгородского городского совета", - говорится в сообщении горсовета в Telegram-канале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220327/pamyatnik-1780304302.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, пушкин, украина