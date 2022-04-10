23:16 10.04.2022 (обновлено: 23:32 10.04.2022)
Тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы
Тысячи сторонников экс-премьера Пакистана Хана вышли на улицы в знак его поддержки
© AP Photo / Thomas PeterЭкс-премьер Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Экс-премьер Пакистана Имран Хан
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. Десятки тысяч сторонников бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф" вышли на улицы, чтобы выразить поддержку политику, сообщает издание Dawn.
Массовые акции прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде.
"Спасибо всем пакистанцам за их удивительное излияние поддержки и эмоций в знак протеста против поддерживаемой США смены режима, <...> чтобы привести к власти группу сговорчивых мошенников, выпущенных под залог. Показывает, что пакистанцы дома и за рубежом решительно отвергли это", — написал Имран Хан в Twitter.
Он сравнил своих оппонентов с Мир Джафаром — могольский генерал, который стал первым навабом Бенгалии, зависимым от Британской Ост-Индской компании. Его правление считается началом английского империализма в индийской истории и ключевым шагом в установлении господства Великобритании в регионе.
Накануне парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Это решение поддержали 174 члена при необходимых 172 голосах.
Позже Хан в своем первом заявлении после этого заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. Ранее он говорил, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, Вашингтон, и они финансировали действия оппозиции. В свою очередь, государственный департамент США заявил, слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.
В понедельник парламент Пакистана рассмотрит кандидатуры на пост премьера. Документы о выдвижении подали президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, чью кандидатуру поддержала партия "Техрик-и-Инсаф" во главе с Имраном Ханом. Голосование по кандидатуре нового премьера должно пройти 11 апреля в 14:00 (12:00 мск).