https://ria.ru/20220410/pakistan-1782813736.html

Тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы

Тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы - РИА Новости, 10.04.2022

Тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы

Десятки тысяч сторонников бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф" вышли на улицы, чтобы выразить поддержку политику,... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:16

2022-04-10T23:16

2022-04-10T23:32

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имран хан

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пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. Десятки тысяч сторонников бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф" вышли на улицы, чтобы выразить поддержку политику, сообщает издание Dawn.Массовые акции прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде."Спасибо всем пакистанцам за их удивительное излияние поддержки и эмоций в знак протеста против поддерживаемой США смены режима, <...> чтобы привести к власти группу сговорчивых мошенников, выпущенных под залог. Показывает, что пакистанцы дома и за рубежом решительно отвергли это", — написал Имран Хан в Twitter.Он сравнил своих оппонентов с Мир Джафаром — могольский генерал, который стал первым навабом Бенгалии, зависимым от Британской Ост-Индской компании. Его правление считается началом английского империализма в индийской истории и ключевым шагом в установлении господства Великобритании в регионе."Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками", — добавил Хан, опубликовав в Twitter видео с одной из акций, собравшей на площади тысячи людей, поющих национальный гимн Пакистана.Накануне парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Это решение поддержали 174 члена при необходимых 172 голосах.Позже Хан в своем первом заявлении после этого заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. Ранее он говорил, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, Вашингтон, и они финансировали действия оппозиции. В свою очередь, государственный департамент США заявил, слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.В понедельник парламент Пакистана рассмотрит кандидатуры на пост премьера. Документы о выдвижении подали президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, чью кандидатуру поддержала партия "Техрик-и-Инсаф" во главе с Имраном Ханом. Голосование по кандидатуре нового премьера должно пройти 11 апреля в 14:00 (12:00 мск).

https://ria.ru/20220410/pakistan-1782812015.html

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сша

пакистан

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, имран хан, сша, пакистан