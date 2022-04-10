https://ria.ru/20220410/pakistan-1782744343.html
Пакистанским чиновникам запретили покидать страну без веских обстоятельств
Пакистанским чиновникам запретили покидать страну без веских обстоятельств - РИА Новости, 10.04.2022
Пакистанским чиновникам запретили покидать страну без веских обстоятельств
Власти Пакистана запретили покидать страну правительственным чиновникам, у которых нет "сертификата об отсутствии возражений", сообщает издание Dawn со ссылкой... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:02
2022-04-10T09:02
2022-04-10T09:03
в мире
имран хан
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Власти Пакистана запретили покидать страну правительственным чиновникам, у которых нет "сертификата об отсутствии возражений", сообщает издание Dawn со ссылкой на высокопоставленного чиновника Федерального агентства расследований."Иммиграционный персонал Федерального агентства расследований во всех международных аэропортах страны был приведен в состояние повышенной готовности и получил указание останавливать всех тех правительственных чиновников, которые намереваются выехать за границу без сертификата об отсутствии возражений", - сообщил источник издания.Он также отметил, что в состояние повышенной готовности также были приведены силы безопасности аэропортов, а проверка пассажиров, выезжающих за границу, была усилена.По его словам, решение было принято в связи с политической обстановкой в Пакистане.Ранее парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Голосование по выбору нового премьера должно пройти в понедельник, 11 апреля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, имран хан, пакистан
09:02 10.04.2022 (обновлено: 09:03 10.04.2022)
Пакистанским чиновникам запретили покидать страну без веских обстоятельств
Власти Пакистана запретили чиновникам покидать страну без веских обстоятельств
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Власти Пакистана запретили покидать страну правительственным чиновникам, у которых нет "сертификата об отсутствии возражений", сообщает издание Dawn со ссылкой на высокопоставленного чиновника Федерального агентства расследований.
"Иммиграционный персонал Федерального агентства расследований во всех международных аэропортах страны был приведен в состояние повышенной готовности и получил указание останавливать всех тех правительственных чиновников, которые намереваются выехать за границу без сертификата об отсутствии возражений", - сообщил источник издания.
Он также отметил, что в состояние повышенной готовности также были приведены силы безопасности аэропортов, а проверка пассажиров, выезжающих за границу, была усилена.
По его словам, решение было принято в связи с политической обстановкой в Пакистане
.
Ранее парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану
. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Голосование по выбору нового премьера должно пройти в понедельник, 11 апреля.