https://ria.ru/20220410/pakistan-1782744343.html

Пакистанским чиновникам запретили покидать страну без веских обстоятельств

Пакистанским чиновникам запретили покидать страну без веских обстоятельств - РИА Новости, 10.04.2022

Пакистанским чиновникам запретили покидать страну без веских обстоятельств

Власти Пакистана запретили покидать страну правительственным чиновникам, у которых нет "сертификата об отсутствии возражений", сообщает издание Dawn со ссылкой... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T09:02

2022-04-10T09:02

2022-04-10T09:03

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пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Власти Пакистана запретили покидать страну правительственным чиновникам, у которых нет "сертификата об отсутствии возражений", сообщает издание Dawn со ссылкой на высокопоставленного чиновника Федерального агентства расследований."Иммиграционный персонал Федерального агентства расследований во всех международных аэропортах страны был приведен в состояние повышенной готовности и получил указание останавливать всех тех правительственных чиновников, которые намереваются выехать за границу без сертификата об отсутствии возражений", - сообщил источник издания.Он также отметил, что в состояние повышенной готовности также были приведены силы безопасности аэропортов, а проверка пассажиров, выезжающих за границу, была усилена.По его словам, решение было принято в связи с политической обстановкой в Пакистане.Ранее парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Голосование по выбору нового премьера должно пройти в понедельник, 11 апреля.

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пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, имран хан, пакистан