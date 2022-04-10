https://ria.ru/20220410/opasnost-1782782003.html

В Курской области ввели желтый уровень террористической опасности

В Курской области ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 10.04.2022

В Курской области ввели желтый уровень террористической опасности

Желтый (высокий) уровень террористической опасности вводится в Курской области с 11 апреля в связи с возможными провокациями со стороны украинских... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:40

2022-04-10T16:40

2022-04-10T17:34

курская область

безопасность

роман старовойт

общество

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Желтый (высокий) уровень террористической опасности вводится в Курской области с 11 апреля в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, заявил губернатор региона Роман Старовойт."Это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный", — написал он в своем телеграм-канале.Глава региона отметил, что на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов."Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию… Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам", — подчеркнул Старовойт.Накануне украинские военные обстреляли пограничный пост в Курской области. Никто не пострадал.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

курская область

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

курская область, безопасность, роман старовойт, общество, россия