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Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска вечером в воскресенье обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 120... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:53
2022-04-10T23:53
2022-04-10T23:53
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска вечером в воскресенье обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел велся со стороны украинской Красногоровки примерно в 21.20.О пострадавших и жертвах не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, днр
Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Старомихайловку