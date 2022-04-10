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Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара "Точкой-У" - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/obstrel-1782805149.html
Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара "Точкой-У"
Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара "Точкой-У" - РИА Новости, 10.04.2022
Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара "Точкой-У"
Женщина погибла в результате обстрела Новоайдара в Луганской народной республике украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:07
2022-04-10T21:12
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
новоайдар
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
точка-у
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Новоайдара в Луганской народной республике украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Новоайдар погибла женщина 1991 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.Ранее в ЛНР заявили, что в 19.15 Новоайдар был обстрелян с применением тактического ракетного комплекса Точка-У".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782252046.html
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
новоайдар
луганская народная республика
россия
украина
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в мире, новоайдар, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, точка-у, ситуация в днр и лнр, донбасс
21:07 10.04.2022 (обновлено: 21:12 10.04.2022)
 
Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара "Точкой-У"

ЛНР в СЦКК: женщина погибла при обстреле украинскими войсками Новоайдара "Точкой-У"

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Новоайдара в Луганской народной республике украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Новоайдар погибла женщина 1991 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Ранее в ЛНР заявили, что в 19.15 Новоайдар был обстрелян с применением тактического ракетного комплекса Точка-У".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНовоайдарЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаТочка-УСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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