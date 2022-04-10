https://ria.ru/20220410/obstrel-1782805149.html

Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара "Точкой-У"

Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара "Точкой-У" - РИА Новости, 10.04.2022

Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара "Точкой-У"

Женщина погибла в результате обстрела Новоайдара в Луганской народной республике украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:07

2022-04-10T21:07

2022-04-10T21:12

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

новоайдар

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина

точка-у

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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Новоайдара в Луганской народной республике украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Новоайдар погибла женщина 1991 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.Ранее в ЛНР заявили, что в 19.15 Новоайдар был обстрелян с применением тактического ракетного комплекса Точка-У".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782252046.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, новоайдар, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, точка-у, ситуация в днр и лнр, донбасс