https://ria.ru/20220410/obstrel-1782804037.html

Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР "Точкой-У"

Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР "Точкой-У" - РИА Новости, 10.04.2022

Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР "Точкой-У"

Украинские войска обстреляли Новоайдар в Луганской народной республике из комплекса "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:52

2022-04-10T20:52

2022-04-10T21:34

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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новоайдар в Луганской народной республике из комплекса "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.15 с направления населенного пункта Северодонецк по населенному пункту Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", — отмечается в Telegram-канале представительства.Погибла женщина 1991 года рождения. Другие детали пока не приводятся.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, новоайдар, украина