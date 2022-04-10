Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецкий
Военнослужащий ВСУ
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.50 с направления населенный пункт Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (пять снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.