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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 10.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:41

2022-04-10T10:41

2022-04-10T10:52

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донецк (днр)

петровский район

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также представительство ДНР сообщает, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

петровский район

куйбышевский район

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донецк (днр), петровский район, куйбышевский район