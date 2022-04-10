10:41 10.04.2022 (обновлено: 10:52 10.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК: украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также представительство ДНР сообщает, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.