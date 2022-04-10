09:28 10.04.2022 (обновлено: 09:38 10.04.2022)
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли Донецкую народную республику, применив 343 единицы различных боеприпасов, ранен 31 мирный житель, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 343 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Повреждено 37 домостроений в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке, Луганском, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
"За прошедшие сутки поступили сведения о 31 раненом мирном жителе (24 с ранее освобожденных территорий), в том числе 1 ребенок",- говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.