Рейтинг@Mail.ru
В немецком Херфорде прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой "Z" - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/nomer-1782794090.html
В немецком Херфорде прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой "Z"
В немецком Херфорде прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой "Z" - РИА Новости, 10.04.2022
В немецком Херфорде прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой "Z"
Ведомство по регистрации автомобилей в немецком округе Херфорд (земля Северный Рейн - Вестфалия) решило прекратить выдачу автомобильных номеров, содержащих... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:11
2022-04-10T20:08
в мире
россия
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590356808_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_e81a5acbb74cbd808d65c31514a6be5b.jpg
БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Ведомство по регистрации автомобилей в немецком округе Херфорд (земля Северный Рейн - Вестфалия) решило прекратить выдачу автомобильных номеров, содержащих букву "Z", которая стала символом поддержки российской спецоперации на Украине, сообщило местное издание Westfalen-Blatt.Отмечается, что решение коснется автомобильных номеров, которые содержат отдельную букву "Z": речь идет об обозначении "HF-Z" (HF - автомобильный код Херфорда). Номера, содержащие комбинации с буквой "Z", по-прежнему будут выдаваться.Издание подчеркнуло, что в Германии запрещены номерные знаки, содержащие комбинации букв, которые ассоциируются с немецким нацизмом - к примеру, "SS" (Schutzstaffel - "отряды охраны", военизированные формирования нацистов) или "KZ" (Konzentrationslager - концлагерь).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
https://ria.ru/20220330/samsung-1780854740.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590356808_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_00ddea6eba7eedb4cc260a97965e3936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, украина
19:11 10.04.2022 (обновлено: 20:08 10.04.2022)
 
В немецком Херфорде прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой "Z"

Выдачу автомобильных номеров с буквой "Z" прекратили в немецком округе Херфорд

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Ведомство по регистрации автомобилей в немецком округе Херфорд (земля Северный Рейн - Вестфалия) решило прекратить выдачу автомобильных номеров, содержащих букву "Z", которая стала символом поддержки российской спецоперации на Украине, сообщило местное издание Westfalen-Blatt.
Отмечается, что решение коснется автомобильных номеров, которые содержат отдельную букву "Z": речь идет об обозначении "HF-Z" (HF - автомобильный код Херфорда). Номера, содержащие комбинации с буквой "Z", по-прежнему будут выдаваться.
Девушка на трибуне стадиона Лужники перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Европа отменяет букву Z
Издание подчеркнуло, что в Германии запрещены номерные знаки, содержащие комбинации букв, которые ассоциируются с немецким нацизмом - к примеру, "SS" (Schutzstaffel - "отряды охраны", военизированные формирования нацистов) или "KZ" (Konzentrationslager - концлагерь).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Фирменный салон Samsung Electronics - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 13:31
Samsung удалил букву Z со страниц своего сайта в Прибалтике
 
В миреРоссияГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала