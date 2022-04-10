https://ria.ru/20220410/nomer-1782794090.html

В немецком Херфорде прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой "Z"

В немецком Херфорде прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой "Z" - РИА Новости, 10.04.2022

В немецком Херфорде прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой "Z"

Ведомство по регистрации автомобилей в немецком округе Херфорд (земля Северный Рейн - Вестфалия) решило прекратить выдачу автомобильных номеров, содержащих... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:11

2022-04-10T19:11

2022-04-10T20:08

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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Ведомство по регистрации автомобилей в немецком округе Херфорд (земля Северный Рейн - Вестфалия) решило прекратить выдачу автомобильных номеров, содержащих букву "Z", которая стала символом поддержки российской спецоперации на Украине, сообщило местное издание Westfalen-Blatt.Отмечается, что решение коснется автомобильных номеров, которые содержат отдельную букву "Z": речь идет об обозначении "HF-Z" (HF - автомобильный код Херфорда). Номера, содержащие комбинации с буквой "Z", по-прежнему будут выдаваться.Издание подчеркнуло, что в Германии запрещены номерные знаки, содержащие комбинации букв, которые ассоциируются с немецким нацизмом - к примеру, "SS" (Schutzstaffel - "отряды охраны", военизированные формирования нацистов) или "KZ" (Konzentrationslager - концлагерь).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, германия, украина