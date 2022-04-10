https://ria.ru/20220410/nekhammer-1782798036.html

Канцлер Австрии назвал темы предстоящих переговоров с Путиным

Канцлер Австрии назвал темы предстоящих переговоров с Путиным - РИА Новости, 10.04.2022

Канцлер Австрии назвал темы предстоящих переговоров с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне визита в Москву озвучил темы, которые намерен поднять на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:56

2022-04-10T19:56

2022-04-10T19:56

в мире

россия

австрия

украина

карл нехаммер

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598076_0:313:3071:2040_1920x0_80_0_0_c355ee1020205bb309ab5bbdbef568da.jpg

ВЕНА, 10 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне визита в Москву озвучил темы, которые намерен поднять на переговорах с президентом России Владимиром Путиным."Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане... Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - написал Нехаммер в Twitter.Он добавил, что заранее проинформировал о предстоящей поездке в Москву своих европейских коллег - глав Еврокомиссии и Евросовета, канцлера Германии, президентов Турции и Украины. Накануне Нехаммер посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html

россия

австрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, австрия, украина, карл нехаммер, владимир путин