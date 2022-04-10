Канцлер Австрии назвал темы предстоящих переговоров с Путиным
Канцлер Австрии Нехаммер обсудит 11 апреля с Путиным ситуацию на Украине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
ВЕНА, 10 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне визита в Москву озвучил темы, которые намерен поднять на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
"Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане... Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - написал Нехаммер в Twitter.
Он добавил, что заранее проинформировал о предстоящей поездке в Москву своих европейских коллег - глав Еврокомиссии и Евросовета, канцлера Германии, президентов Турции и Украины. Накануне Нехаммер посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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