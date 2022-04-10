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СМИ: у ЕС нет единства по вопросу нефтяного эмбарго в отношении России - РИА Новости, 10.04.2022
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СМИ: у ЕС нет единства по вопросу нефтяного эмбарго в отношении России
СМИ: у ЕС нет единства по вопросу нефтяного эмбарго в отношении России - РИА Новости, 10.04.2022
СМИ: у ЕС нет единства по вопросу нефтяного эмбарго в отношении России
Страны Евросоюза все еще не выработали единой позиции относительно вопроса отказа от российской нефти, пишет издание Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:59
2022-04-10T23:59
еврокомиссия
россия
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза все еще не выработали единой позиции относительно вопроса отказа от российской нефти, пишет издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.По данным источника, некоторые члены ЕС, которых он не назвал, не желают отказываться от импорта российских энергоносителей, так как это для них "технически и политически сложный вопрос". По причине отсутствия единства вопрос о нефтяном эмбарго не будет вынесен на повестку дня на предстоящей в понедельник встрече глав МИД ЕС в Люксембурге, его обсудят неформально, добавляет издание.Как отмечает Financial Times, помимо Венгрии, которая не поддерживает запрет импорта российской нефти, есть другие европейские страны, чьи политики считают, что подобные меры приведут к еще большему росту цен на энергоносители, которые в марте выросли на 45% по сравнению с предыдущим годом. Европейские чиновники высказывали идеи введения тарифов на российскую нефть взамен запрета на ее импорт, отмечает газета.Ранее Еврокомиссия сообщила, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. В пятницу Совет ЕС утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.
https://ria.ru/20220409/neft-1782627956.html
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еврокомиссия, россия, цены на нефть, экономика
23:59 10.04.2022
 
СМИ: у ЕС нет единства по вопросу нефтяного эмбарго в отношении России

FT: у ЕС до сих пор нет единства по вопросу нефтяного эмбарго в отношении России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза все еще не выработали единой позиции относительно вопроса отказа от российской нефти, пишет издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.
По данным источника, некоторые члены ЕС, которых он не назвал, не желают отказываться от импорта российских энергоносителей, так как это для них "технически и политически сложный вопрос". По причине отсутствия единства вопрос о нефтяном эмбарго не будет вынесен на повестку дня на предстоящей в понедельник встрече глав МИД ЕС в Люксембурге, его обсудят неформально, добавляет издание.
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Как отмечает Financial Times, помимо Венгрии, которая не поддерживает запрет импорта российской нефти, есть другие европейские страны, чьи политики считают, что подобные меры приведут к еще большему росту цен на энергоносители, которые в марте выросли на 45% по сравнению с предыдущим годом. Европейские чиновники высказывали идеи введения тарифов на российскую нефть взамен запрета на ее импорт, отмечает газета.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. В пятницу Совет ЕС утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.
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