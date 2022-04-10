https://ria.ru/20220410/neft-1782338836.html

На миллиарды рублей больше. Сколько черного золота купит Азия у России

На миллиарды рублей больше. Сколько черного золота купит Азия у России - РИА Новости, 10.04.2022

На миллиарды рублей больше. Сколько черного золота купит Азия у России

Российская нефть потечет в Южную Азию. Индия приобрела как минимум три миллиона баррелей Urals, и Москва готова увеличить поставки. Обсуждают контракты с... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T08:00

2022-04-10T08:00

2022-04-10T08:07

экономика

цены на нефть

сергей лавров

джо байден

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

saudi aramco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781964179_0:62:3218:1872_1920x0_80_0_0_9135cb8addee14dd644ad504a3396054.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Российская нефть потечет в Южную Азию. Индия приобрела как минимум три миллиона баррелей Urals, и Москва готова увеличить поставки. Обсуждают контракты с Индонезией и другими странами региона. Однако, пока котировки идут вверх, для нового направления могут сделать скидки. Помешают ли планам возможные санкции Запада, разбиралось РИА Новости.Рубли и рупии"Мы будем готовы поставлять Индии любые товары, которые она захочет приобрести. Найдем способ преодолеть искусственные препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада", — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров в Нью-Дели. Это означает: в условиях отключения нескольких крупных российских банков от SWIFT транши пойдут через систему передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС). Министр подразумевал в том числе нефтяные сделки.Неделей ранее представитель правительства Индии заявил журналистам на условиях анонимности, что страна увеличит импорт российской нефти. Причем со скидкой, поскольку экономика с трудом поднялась на ноги после пандемии. Три миллиона баррелей уже закупили. По сообщениям индийских и западных СМИ, Россия предложила стоимость на 20% ниже мировых цен. Согласно Bloomberg, нефть марки Urals будут продавать за 57 долларов за баррель.Индия не присоединилась к санкционному давлению. Несмотря на призывы США избегать сделок с Россией, официальные лица заявляют, что энергетические контракты — законное право и оно вне политики. К тому же для страны, импортирующей 85% потребляемой нефти, подскочившие мировые цены — серьезная проблема. Контракт с дисконтом пришелся бы очень кстати.Правда, представитель индийского МИД Ариндам Багчине не раскрывает, какие именно приходят объемы: "Мы изучаем все предложения на мировом рынке. Не думаю, что Россия — крупный поставщик".Москва пока тоже не комментирует цифры по сделке. Вице-премьер Александр Новак, правда, заявил, что экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов в Индию приблизился к сумме в миллиард долларов. И подчеркнул: "Имеются хорошие возможности для увеличения этого показателя"."Роснефть" подпишет контракт с крупнейшей в стране нефтегазовой корпорацией IndianOil, утверждает Bloomberg. Объемы — минимум 15 миллионов баррелей в течение года. В IndianOil отказались от комментариев. Но отраслевые наблюдатели сообщают, что с начала марта наблюдается значительный рост поставок российской нефти в Индию.Вашингтон уже предупредил Нью-Дели о "большом риске" в случае значительного увеличения импорта российской нефти, пишет агентство Reuters. При этом США не возражают против самого факта покупки и допускают "незначительное увеличение поставок", поскольку Джо Байден рассматривает Индию как важнейшего партнера против растущего влияния Китая в Азии.Новый рынок для РоссииДругие страны Южной и Юго-Восточной Азии тоже проявляют интерес. "Есть возможность купить сырую нефть по хорошей цене, — рассуждает директор индонезийской нефтегазовой госкомпании PT Pertamina Нике Видьявати. — Мы координируем действия с МИД и с Банком Индонезии".Платежи, допускает Видьявати, могут проходить через Индию. Политических проблем у сделки не возникнет, уверен он, пока компании-участники не попали под санкции. Но нельзя исключать западного давления уже после заключения контракта — как в случае с китайской Huawei, поставлявшей смартфоны в Иран."Не знаю, сможет ли кто-то из азиатских импортеров купить российскую нефть. Компания Shell это сделала, и последствия известны", — сказал дальневосточный трейдер (его имя не раскрывается) медиахолдингу S&P Global, имея в виду заявление концерна о немедленном прекращении спотовых закупок российской сырой нефти.Тем не менее продажи в Азию идут. Один из самых авторитетных экспертов по глобальной энергетике Дэниэл Ергин, автор культовой книги "Добыча", считает: "Похоже, Азия станет главным рынком для российской нефти, которая раньше шла в Европу". Компания Vortexa, отслеживающая перемещение грузов в режиме реального времени, тоже утверждает, что российская нефть движется в Азию. Ее экспорт в Европу за март сократился на 280 тысяч баррелей в день — до 1,3 миллиона. Ежедневные поставки в Азию выросли на 220 тысяч баррелей.В 2021-м Азия покупала лишь пять процентов от объема импорта сырой российской нефти. Основной приобретатель — Китай: 1,6 миллиона баррелей в день. Для сравнения, Индия — 43 тысячи баррелей. Среди других крупных импортеров — Южная Корея, Япония. В новой реальности цифры, вероятно, значительно увеличатся.С Ближнего на ДальнийТем временем нефтяные тарифы примерно на 80% выше, чем год назад. Возможно, спотовые цены вырастут еще больше, поскольку спрос повысился на фоне ограниченных поставок, считают трейдеры. Так, Саудовская Аравия поднимет цены уже с мая. Например, компания Saudi Aramco увеличила тариф на сорт Arab Light для азиатских контрагентов на девять с лишним долларов за баррель. Арабские государства в привилегированном положении: страны Запада, у которых собственных запасов энергоносителей едва хватает, приходят на Ближний Восток с протянутой рукой.Но просьбу Джо Байдена о переговорах по газовым ценам Саудовская Аравия и ОАЭ проигнорировали. Для ближневосточных стран основным рынком сбыта нефти и газа остается Азия. Так, Катар, на поставки сжиженного природного газа из которого рассчитывала Германия, не стремится сближаться с ЕС. Министр энергетики Саад аль-Кааби, выступая перед началом международной конференции "Форум Доха", сказал: "Не думаю, что мы способны оказать срочную помощь (Европе. — Прим. ред.). Никто не заменит Россию в поставках энергоносителей". Позже он уточнил, что крупные объемы ⁠СПГ Катар сможет поставлять в Евросоюз не раньше чем через пять лет.В самой Европе тоже признают, что оперативно найти альтернативные источники практически невозможно. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг даже выступил против газового эмбарго с Россией.При этом в Южной и Восточной Азии понимают и риски — из-за угрозы вторичных санкций. Поэтому азиатские страны будут добиваться максимальных скидок от России. Однако вряд ли откажутся от расширения контрактов."В сложившихся условиях выгодно покупать российскую нефть, не складывая все яйца в одну корзину и диверсифицируя структуру снабжения, — считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Блокировка же поставок черного золота из России будет лишь вызывать дефицит на глобальном рынке и подорожание, которое азиатским потребителям не нужно".Он напоминает, что Индия и Китай приобретают хлористый калий у находящегося под санкциями "Беларуськалия" — а значит, могут так же поступить и с нефтью. "Они найдут способы обойти ограничения и препятствия. Конечно, санкции могут оказать определенное влияние на действия тех или иных азиатских компаний, заинтересованных в покупке. Тем не менее вряд ли все они будут слушать Байдена или еврочиновников", — заключает Хазанов.Реализация Urals со скидкой почти 35 долларов к цене Brent, полагает эксперт, в любом случае принесет хорошие доходы федеральному бюджету. К тому же нефтью и газом торгует не государство, а российские коммерческие компании. И даже в текущей геополитической ситуации они наверняка рассчитывают на хорошую прибыль. Кроме того, на географию сделок может влиять и логистика, которая сейчас крайне осложнена в сторону Европы."В марте мы наблюдали сильный рост экспорта российских жидких углеводородов. Даже с дисконтом цена продажи нефти в Азию гораздо выше, чем январская. И прибыль с контактов может быть намного выше, чем запланировано в бюджете России на 2022 год", — говорит Алексей Гривач, замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности.По газу, отмечает аналитик, ситуация сложнее: спотовые цены уже давно экстремально высокие по всему миру, особенно на СПГ. Азиатские компании заинтересованы в поставке трубопроводного топлива из России, которое потом смогут перепродать на европейский рынок. Поэтому газовый поток из Сибири в Азию вряд ли ослабнет.

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

https://ria.ru/20220310/benzin-1777364710.html

россия

сша

китай

индия

катар

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ермаков

экономика, цены на нефть, сергей лавров, джо байден, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), saudi aramco, роснефть, китай, индия, катар, индонезия, shell