https://ria.ru/20220410/nato-1782783524.html

Politico: НАТО захотела укрепиться близ России и столкнулась с проблемой

Politico: НАТО захотела укрепиться близ России и столкнулась с проблемой - РИА Новости, 10.04.2022

Politico: НАТО захотела укрепиться близ России и столкнулась с проблемой

Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится о желании Североатлантического альянса распространить свое влияние. Как выяснили авторы... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:58

2022-04-10T16:58

2022-04-10T17:01

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится о желании Североатлантического альянса распространить свое влияние. Как выяснили авторы материала, подобраться к России Западу мешает его собственная инфраструктура."Альянс стремится укрепить свои силы на востоке, чтобы сдержать Россию", — утверждают они.В публикации подчеркивается, что силы альянса не могут быстро перемещать собственную технику из-за трудностей с дорожным сообщением — в частности, для военных целей не предназначены многие железнодорожные пути, а стратегически важные маршруты изобилуют узкими участками и мостами."Мы должны показать, что можем передвигаться так же быстро или быстрее, чем Российская Федерация", — приводит издание слова бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса.Как указывается в материале, проблемы с инфраструктурой "были очевидны в течение многих лет по мере расширения НАТО на восток". Авторы сетуют на то, что власти стран, входящих в альянс, не торопились выделять средства на какое-либо решение этой "проблемы". Также они отмечают, что по сей день изменения в большинстве находятся на стадии инициатив.В России же неоднократно подчеркивали, что называть блок "оборонительным" — неуместно. На днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что любое расширение деятельности НАТО не несет безопасности и стабильности из-за агрессивного характера организации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220410/nato-1782730929.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

сша

россия

европа

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, нато, россия, европа, бен ходжес