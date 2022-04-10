16:58 10.04.2022 (обновлено: 17:01 10.04.2022)
Politico: НАТО захотела укрепиться близ России и столкнулась с проблемой
Politico: инфраструктура западных стран мешает НАТО приблизиться к России
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится о желании Североатлантического альянса распространить свое влияние. Как выяснили авторы материала, подобраться к России Западу мешает его собственная инфраструктура.
"Альянс стремится укрепить свои силы на востоке, чтобы сдержать Россию", — утверждают они.
В публикации подчеркивается, что силы альянса не могут быстро перемещать собственную технику из-за трудностей с дорожным сообщением — в частности, для военных целей не предназначены многие железнодорожные пути, а стратегически важные маршруты изобилуют узкими участками и мостами.
"Мы должны показать, что можем передвигаться так же быстро или быстрее, чем Российская Федерация", — приводит издание слова бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса.
Как указывается в материале, проблемы с инфраструктурой "были очевидны в течение многих лет по мере расширения НАТО на восток". Авторы сетуют на то, что власти стран, входящих в альянс, не торопились выделять средства на какое-либо решение этой "проблемы". Также они отмечают, что по сей день изменения в большинстве находятся на стадии инициатив.
В России же неоднократно подчеркивали, что называть блок "оборонительным" — неуместно. На днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что любое расширение деятельности НАТО не несет безопасности и стабильности из-за агрессивного характера организации.
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