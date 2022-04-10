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Politico: НАТО захотела укрепиться близ России и столкнулась с проблемой - РИА Новости, 10.04.2022
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Politico: НАТО захотела укрепиться близ России и столкнулась с проблемой
Politico: НАТО захотела укрепиться близ России и столкнулась с проблемой - РИА Новости, 10.04.2022
Politico: НАТО захотела укрепиться близ России и столкнулась с проблемой
Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится о желании Североатлантического альянса распространить свое влияние. Как выяснили авторы... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:58
2022-04-10T17:01
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европа
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится о желании Североатлантического альянса распространить свое влияние. Как выяснили авторы материала, подобраться к России Западу мешает его собственная инфраструктура."Альянс стремится укрепить свои силы на востоке, чтобы сдержать Россию", — утверждают они.В публикации подчеркивается, что силы альянса не могут быстро перемещать собственную технику из-за трудностей с дорожным сообщением — в частности, для военных целей не предназначены многие железнодорожные пути, а стратегически важные маршруты изобилуют узкими участками и мостами."Мы должны показать, что можем передвигаться так же быстро или быстрее, чем Российская Федерация", — приводит издание слова бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса.Как указывается в материале, проблемы с инфраструктурой "были очевидны в течение многих лет по мере расширения НАТО на восток". Авторы сетуют на то, что власти стран, входящих в альянс, не торопились выделять средства на какое-либо решение этой "проблемы". Также они отмечают, что по сей день изменения в большинстве находятся на стадии инициатив.В России же неоднократно подчеркивали, что называть блок "оборонительным" — неуместно. На днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что любое расширение деятельности НАТО не несет безопасности и стабильности из-за агрессивного характера организации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, нато, россия, европа, бен ходжес
16:58 10.04.2022 (обновлено: 17:01 10.04.2022)
 
Politico: НАТО захотела укрепиться близ России и столкнулась с проблемой

Politico: инфраструктура западных стран мешает НАТО приблизиться к России

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится о желании Североатлантического альянса распространить свое влияние. Как выяснили авторы материала, подобраться к России Западу мешает его собственная инфраструктура.
"Альянс стремится укрепить свои силы на востоке, чтобы сдержать Россию", — утверждают они.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
01:55
НАТО продолжит укрепление на восточном фланге, заявил Столтенберг
В публикации подчеркивается, что силы альянса не могут быстро перемещать собственную технику из-за трудностей с дорожным сообщением — в частности, для военных целей не предназначены многие железнодорожные пути, а стратегически важные маршруты изобилуют узкими участками и мостами.
"Мы должны показать, что можем передвигаться так же быстро или быстрее, чем Российская Федерация", — приводит издание слова бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса.
Как указывается в материале, проблемы с инфраструктурой "были очевидны в течение многих лет по мере расширения НАТО на восток". Авторы сетуют на то, что власти стран, входящих в альянс, не торопились выделять средства на какое-либо решение этой "проблемы". Также они отмечают, что по сей день изменения в большинстве находятся на стадии инициатив.
В России же неоднократно подчеркивали, что называть блок "оборонительным" — неуместно. На днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что любое расширение деятельности НАТО не несет безопасности и стабильности из-за агрессивного характера организации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
В миреСШАНАТОРоссияЕвропаБен Ходжес
 
 
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